Runtuhnya Kerajaan Gula Dunia dari Semarang

Jabarpos.id – Sejarah mencatat bahwa kekuatan ekonomi global tidak selalu datang dari negara-negara Barat. Jauh sebelum era modernisasi industri, sebuah imperium bisnis raksasa yang menguasai pasar gula dunia ternyata lahir dari tanah Semarang, Jawa Tengah. Namun, kejayaan yang dibangun dengan keringat dan kecerdasan selama puluhan tahun tersebut harus berakhir tragis dalam waktu singkat.

Kisah ini berpusat pada Oei Tiong Ham Concern (OTHC), sebuah konglomerasi raksasa yang menjadi pemain utama dalam perdagangan gula di masa Hindia Belanda. Perusahaan ini bukan sekadar pemain lokal, melainkan kekuatan ekonomi yang mampu menandingi dominasi perusahaan-perusahaan Eropa. Melalui tangan dingin Oei Tiong Ham, OTHC membangun jaringan bisnis yang sangat luas, mencakup anak perusahaan di berbagai negara seperti India, Singapura, hingga London.

Puncak kejayaan OTHC terjadi pada periode 1911-1912. Pada masa itu, perusahaan ini berhasil mengekspor gula hingga mencapai 200 ribu ton, sebuah angka yang sangat fantastis pada zamannya. Bahkan, OTHC tercatat menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar gula di wilayah Hindia Belanda. Kekuatan finansial yang dimiliki Oei Tiong Ham pun tidak main-main. Ia diperkirakan memiliki kekayaan mencapai 200 juta gulden. Jika dikonversikan dengan nilai ekonomi saat ini, kekayaan tersebut setara dengan angka yang sangat fantastis, yakni mencapai puluhan triliun rupiah.

Namun, awan mendung mulai menyelimuti kerajaan bisnis ini setelah sang pendiri wafat. Konflik hukum yang kompleks mulai menyeret keluarga Oei. Masalah bermula ketika para ahli waris mencoba menuntut pengembalian dana deposito jutaan gulden milik perusahaan yang disimpan di De Javasche Bank (cikal bakal Bank Indonesia) di Amsterdam. Para pewaris merasa pemerintah Indonesia tidak berhak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan pabrik gula negara.

Meski para pewaris sempat memenangkan tuntutan di pengadilan Belanda, kemenangan tersebut justru menjadi awal dari kehancuran mereka di tanah air. Menurut catatan sejarah, kemenangan hukum ini memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia saat itu. Ketegangan politik dan ekonomi pun memuncak pada tahun 1961.

Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan, pengadilan di Semarang memanggil para pemegang saham Kian Gwan, yang merupakan jantung dari operasional OTHC. Mereka dituduh melakukan pelanggaran terkait peraturan valuta asing. Karena seluruh ahli waris berada di luar negeri dan tidak hadir untuk memberikan pembelaan, pengadilan Semarang menjatuhkan vonis bersalah.

Hanya dalam waktu satu hari, tepatnya pada 10 Juli 1961, seluruh aset dan barang bukti milik OTHC beserta harta warisan keluarga Oei disita oleh negara. Penyitaan besar-besaran ini secara instan meruntuhkan imperium bisnis yang telah dibangun selama hampir satu abad. Aset-aset hasil sitaan tersebut kemudian digunakan sebagai modal dasar pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tebu, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) pada tahun 1964.

Kini, nama besar Oei Tiong Ham dan kejayaan OTHC hanya tersisa dalam lembaran buku sejarah. Kerajaan gula yang pernah mengguncang pasar dunia itu telah lenyap, menyisakan kisah tentang bagaimana sebuah kekuatan ekonomi besar bisa runtuh dalam sekejap mata akibat pusaran politik dan hukum.