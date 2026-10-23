Status Bursa Indonesia Terancam Turun Kelas

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan pernyataan mengejutkan terkait penilaian terbaru dari MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Lembaga penyedia indeks global tersebut memberikan sinyal bahwa Indonesia berisiko mengalami penurunan status klasifikasi pasar, yang jika terjadi, dapat berdampak signifikan pada arus modal asing di tanah air.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan rasa herannya terhadap penilaian tersebut. Pasalnya, jika menilik data secara mendalam, performa pasar modal Indonesia sebenarnya menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan tinjauan terbaru, Indonesia berhasil membuktikan keunggulannya pada mayoritas indikator yang ditetapkan oleh MSCI.

"Kami melihat secara umum hasil tinjauan mereka pada bulan Juni menunjukkan hasil yang sangat positif. Indonesia unggul pada 16 dari 18 indikator jika dibandingkan dengan negara-negara lain dalam kategori pasar berkembang (emerging market)," ujar Friderica saat memberikan keterangan di hadapan Presiden dalam Sidang Kabinet Peripurna di Istana Negara, Jumat (23/10/2026).

Namun, meski mayoritas indikator menunjukkan angka yang memuaskan, MSCI tetap mengeluarkan peringatan dari kantor pusat mereka di New York. Ancaman yang diberikan bukan sekadar penurunan status ke pasar perbatasan (frontier market), melainkan ada kemungkinan Indonesia terlempar ke kategori pasar mandiri (stand-alone market).

Penurunan status ini menjadi perhatian serius bagi otoritas keuangan. Sebagai informasi, MSCI merupakan penyedia indeks global yang menjadi kompas utama bagi manajer investasi dunia dalam menentukan aliran dana ke suatu negara. Selain MSCI, terdapat pula FTSE Russell dan Bloomberg Index yang memiliki peran serupa. Perubahan klasifikasi oleh lembaga-lembaga ini secara langsung akan memengaruhi keputusan investor global untuk menanamkan modalnya di pasar saham domestik.

Friderica menjelaskan bahwa kekhawatiran MSCI berfokus pada beberapa aspek teknis, di antaranya adalah jumlah saham yang beredar di publik (free float), tingkat keterbukaan kepemilikan saham, serta konsentrasi kepemilikan saham yang dianggap masih terlalu tinggi. MSCI bahkan berencana membuka sesi konsultasi pada November mendatang jika perbaikan yang dilakukan pasar Indonesia dinilai belum memenuhi standar mereka.

Menanggapi hal tersebut, OJK menegaskan bahwa regulasi di Indonesia sebenarnya sudah jauh lebih ketat dan transparan dibandingkan banyak negara lain. Sebagai perbandingan, di Indonesia, keterbukaan kepemilikan saham sudah diwajibkan sejak kepemilikan mencapai angka 1%, sementara di banyak negara lain, batas minimalnya bisa mencapai di atas 5%.

Selain itu, aturan mengenai penawaran umum perdana (IPO) di Indonesia juga mewajibkan perusahaan untuk menyediakan porsi saham publik sebesar 15% hingga 25%. OJK juga telah menyusun 39 klasifikasi tipe investor yang sangat mendetail, sebuah sistem yang bahkan tidak dimiliki oleh sejumlah negara lain. Dengan segala transparansi dan regulasi yang ketat ini, OJK optimis bahwa pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk tetap bertahan di kancah global.