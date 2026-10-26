Nasib IHSG dan Rupiah di Tengah Badai Global

Jabarpos.id – Pasar keuangan global kini tengah berada dalam kondisi siaga tinggi. Fokus para investor dan pelaku pasar tertuju pada satu titik krusial, yakni keputusan kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang akan diumumkan melalui rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 27-28 Oktober 2026 mendatang. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran akan adanya guncangan lanjutan terhadap stabilitas ekonomi domestik, khususnya pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah.

Analis valuta asing, Elvan Chandra Widyatama, mengungkapkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh FOMC akan menjadi kompas bagi arah pergerakan pasar keuangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, pasar sedang menebak-nebak apakah The Fed akan mempertahankan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) di level 3,75% hingga 4% setelah sempat mengalami kenaikan 25 basis poin pada September 2026 lalu. Namun, spekulasi mengenai adanya potensi kenaikan suku bunga kembali pada Desember 2026 tetap membayangi sentimen pasar.

Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi negara-negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia. Jika The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga, risiko keluarnya arus modal asing (capital outflow) akan semakin nyata. Fenomena ini berpotensi menekan nilai tukar Rupiah dan memicu koreksi tajam pada IHSG. Selain faktor eksternal, kondisi fundamental ekonomi dalam negeri juga menjadi sorotan. Investor kini tengah memantau dengan saksama bagaimana pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait pengendalian defisit agar tetap dalam batas aman.

Situasi di pasar modal domestik pun tidak kalah menantang. Tekanan jual dari investor asing masih terus terjadi, yang salah satunya dipicu oleh penyesuaian indeks MSCI. Perubahan bobot atau penilaian dalam indeks global tersebut memaksa investor institusi melakukan rebalancing portofolio, yang sering kali berujung pada aksi jual masif di sektor-sektor tertentu, terutama emiten perbankan yang memiliki bobot besar. Meskipun aksi beli dari investor lokal mencoba memberikan bantalan agar pasar tidak jatuh terlalu dalam, tekanan dari aliran dana asing tetap menjadi beban berat bagi stabilitas pasar.

Menghadapi dinamika ini, para pelaku pasar dituntut untuk lebih selektif dalam memilih instrumen investasi. Di tengah tekanan pada sektor perbankan akibat efek MSCI, muncul pertanyaan mengenai sektor mana yang masih memiliki daya tahan atau bahkan berpeluang memberikan imbal hasil positif. Strategi mitigasi risiko dan pemantauan terhadap kebijakan moneter global menjadi kunci utama agar investor tidak terjebak dalam volatilitas pasar yang tinggi di sisa tahun 2026 ini.