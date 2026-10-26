Ancaman Krisis Kerja Generasi Muda

Jabarpos.id – Dunia tengah menatap awan mendung yang mengancam masa depan generasi mendatang. Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, memberikan peringatan keras mengenai potensi krisis lapangan kerja global yang diprediksi akan meledak dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Fenomena ini bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata berupa kesenjangan pekerjaan yang diperkirakan mencapai 800 juta posisi.

Dalam pidatonya pada pertemuan tahunan Bank Dunia, Banga memaparkan data yang cukup mencemaskan. Diperkirakan sebanyak 1,2 miliar anak muda akan segera memasuki pasar tenaga kerja global. Namun, ironisnya, jumlah lapangan kerja yang tersedia diproyeksikan hanya mampu menampung sekitar 400 juta orang. Artinya, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lowongan yang ada.

"Generasi inilah yang akan membentuk wajah abad mendatang. Keputusan dan langkah yang kita ambil hari ini akan sangat menentukan bagaimana masa depan mereka nantinya," tegas Banga sebagaimana dikutip pada Senin (26/10/2026).

Kondisi ini diperparah oleh situasi ekonomi global yang tidak menentu. Banyak negara saat ini sedang berjuang melawan beban utang yang membengkak dan ruang fiskal yang semakin sempit. Ketika anggaran negara habis tersedot untuk membayar utang dan menutupi tingginya biaya kebutuhan pokok seperti energi dan pupuk, pemerintah kehilangan kemampuan untuk mendanai pembangunan ekonomi yang produktif.

Banga menekankan bahwa menciptakan lapangan kerja dalam skala masif adalah tantangan pembangunan terbesar saat ini. Pemerintah di seluruh dunia terjepit dalam dilema: mereka harus meningkatkan investasi untuk menciptakan kerja, namun di sisi lain, kemampuan keuangan publik sangat terbatas akibat tekanan fiskal yang hebat.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, Bank Dunia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor. Pembangunan masa depan tidak bisa hanya mengandalkan dana pemerintah. Diperlukan perpaduan antara pendanaan publik, investasi swasta, bantuan filantropi, hingga pemanfaatan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik tiap negara.

Meskipun mobilisasi modal swasta melalui Bank Dunia telah meningkat pesat—mencapai lebih dari US$112 miliar pada tahun fiskal terakhir—tantangan besar masih membayangi negara-negara berpendapatan rendah. Di wilayah tersebut, menarik minat investor komersial masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat sulit karena risiko yang tinggi.

Sebagai langkah konkret, Bank Dunia telah menyusun strategi tiga pilar untuk memitigasi krisis ini. Pertama, penguatan infrastruktur fisik seperti listrik, air, dan konektivitas digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, menciptakan kepastian regulasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih agar iklim usaha menjadi lebih sehat. Ketiga, memperbesar skala investasi swasta dengan cara memitigasi risiko-risiko yang selama ini menghambat investor, seperti fluktuasi mata uang dan akses pembiayaan.

Tanpa langkah radikal dan kolaboratif, jurang kesenjangan kerja ini berpotensi menjadi bom waktu sosial yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi dunia di masa depan.