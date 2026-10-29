Tren Baru Investasi di Akhir 2026

Jabarpos.id – Dinamika pasar keuangan global menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan pada paruh kedua tahun 2026. Para pelaku pasar, baik trader ritel maupun investor institusi, mulai mengubah strategi dan fokus mereka dalam memilih instrumen investasi yang dianggap paling menguntungkan. Fenomena ini menandai babak baru dalam perilaku manajemen aset di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus berubah.

Presiden Direktur Valbury, Nino Limantara, mengungkapkan bahwa terdapat perubahan preferensi aset yang cukup mencolok dibandingkan dengan periode awal tahun. Jika pada awal tahun para investor terlihat sangat agresif dalam mengamankan aset di sektor komoditas emas, kini tren tersebut mulai mengalami titik jenuh. Investor kini mulai melirik instrumen lain yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan lebih dinamis.

Menurut Nino, pergeseran minat ini terlihat dari arah aliran dana yang mulai beralih ke pasar saham Amerika Serikat dan komoditas minyak mentah. Perubahan ini menunjukkan bahwa para investor mulai mencari diversifikasi di luar logam mulia untuk menjaga portofolio mereka tetap kompetitif.

"Preferensi sedikit berubah. Jika di awal tahun transaksi sangat aktif, pada paruh kedua 2026 ini kita melihat adanya kejenuhan pada aset-aset tertentu," ujar Nino dalam acara Road to CNBC Indonesia Awards 2026 bertajuk ‘Best Futures Companies’, Kamis (29/10/2026).

Lebih lanjut, Nino merinci bahwa meskipun ada pergeseran, beberapa aset tetap menjadi primadona bagi para trader. Pasar saham Amerika Serikat, Exchange-Traded Fund (ETF), dan emas tetap menduduki posisi teratas sebagai aset favorit. Menariknya, data internal dari Valbury menunjukkan bahwa sekitar 50 persen nasabah mereka kini berfokus pada instrumen-instrumen tersebut. Angka ini pun dilaporkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pasar global.

Menanggapi perubahan tren yang cepat ini, Valbury berkomitmen untuk terus mendampingi para investor melalui program edukasi yang masif. Mengingat kompleksitas pasar saham AS dan instrumen ETF, pemahaman yang mendalam mengenai analisis teknikal maupun fundamental menjadi kunci utama agar investor tidak terjebak dalam kerugian.

Salah satu strategi yang dijalankan adalah melalui kanal digital. Valbury secara rutin mengadakan sesi live trading setiap pekan melalui platform YouTube. Dalam sesi tersebut, para ahli memberikan panduan langsung mengenai cara membaca pergerakan pasar secara real-time.

Tak hanya berhenti di dunia maya, edukasi juga dilakukan secara tatap muka melalui rangkaian roadshow di berbagai wilayah. Dengan memanfaatkan jaringan 10 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota, Valbury memberikan akses luas bagi masyarakat untuk mengikuti workshop dan pelatihan investasi. Langkah ini diharapkan dapat mencetak investor yang lebih cerdas dan mampu mengambil keputusan berbasis data di tengah fluktuasi pasar global yang tidak menentu.