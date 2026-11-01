Sinyal Kenaikan Bunga Bank Jepang

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Endang Wulansari

1 November 2026, 10:04 WIB

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Jabarpos.id – Kebijakan moneter di kawasan Asia Timur kembali menjadi sorotan tajam para pelaku pasar keuangan global. Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) secara resmi memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan mereka pada level 1,25 persen. Keputusan ini diambil di tengah dinamika ekonomi dunia yang masih fluktuatif dan upaya Jepang untuk menyeimbangkan stabilitas harga di dalam negerinya.

Meskipun keputusan untuk tidak mengubah suku bunga terlihat seperti langkah yang konservatif, ada pesan tersirat yang cukup kuat dari otoritas moneter Jepang. Dalam pengumuman resminya, BoJ memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini diprediksi akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang Jepang dalam mengelola kondisi ekonomi makro yang mulai menunjukkan perubahan signifikan.

Sinyal Kenaikan Bunga Bank Jepang
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Faktor utama yang mendasari isyarat kenaikan suku bunga tersebut adalah tren inflasi di Jepang. Berdasarkan data ekonomi terbaru, tingkat inflasi di Negeri Sakura tersebut dilaporkan mulai bergerak mendekati dan menyentuh target sasaran pemerintah, yakni di angka 2 persen. Pencapaian target inflasi ini menjadi indikator penting bagi BoJ bahwa tekanan harga mulai stabil dan ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sehat.

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Selama bertahun-tahun, Jepang dikenal dengan kebijakan moneter yang sangat longgar guna melawan deflasi. Namun, dengan kondisi inflasi yang kini mulai terkendali di angka target, BoJ merasa memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan normalisasi kebijakan moneter. Normalisasi ini dilakukan agar kebijakan suku bunga tidak lagi terlalu ekstrem rendah, yang jika dibiarkan terlalu lama, justru dapat memicu ketidakstabilan nilai tukar Yen terhadap mata uang utama lainnya seperti Dollar AS.

Para analis ekonomi memperkirakan bahwa keputusan BoJ ini akan memberikan dampak berantai terhadap pasar keuangan global. Jika Jepang benar-benar menaikkan suku bunganya, hal ini berpotensi memicu aliran modal kembali ke Jepang (repatriasi modal), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi likuiditas di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Para investor kini tengah bersiap-siap memantau setiap pernyataan dari pejabat Bank Sentral Jepang untuk mencari petunjuk mengenai kapan tepatnya kenaikan suku bunga tersebut akan dieksekusi. Ketidakpastian mengenai momentum kenaikan ini membuat pasar cenderung bergerak waspada.

Melansir laporan dari program Power Lunch yang disiarkan melalui jabarpos.id, dinamika ini menunjukkan bahwa Jepang sedang berada di persimpangan jalan ekonomi yang krusial. Fokus utama pemerintah dan bank sentral saat ini adalah memastikan bahwa kenaikan suku bunga nantinya tidak akan memukul pertumbuhan ekonomi domestik, melainkan justru memperkuat fondasi ekonomi Jepang melalui stabilitas harga yang berkelanjutan.

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