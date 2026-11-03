IHSG Hijau Tapi Asing Jual Saham

Author Image

Endang Wulansari

3 November 2026, 08:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan geliat positif pada pembukaan perdagangan awal pekan ini. Setelah sempat mengalami tekanan dan merosot sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya berhasil bangkit dan menutup perdagangan di zona hijau. Indeks tercatat menguat sebesar 0,79 persen dan mendarat di level 5.096,83 pada perdagangan Senin (2/11/2026).

Kenaikan ini memberikan angin segar bagi para pelaku pasar setelah sempat dihantui sentimen negatif sebelumnya. Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia juga terlihat cukup bergairah dengan volume transaksi yang mencapai 354,08 juta lot. Jika dikonversi ke dalam nilai rupiah, total nilai transaksi yang berputar di pasar mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp12,43 triliun.

IHSG Hijau Tapi Asing Jual Saham
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, di balik penguatan indeks yang cukup signifikan tersebut, terdapat fenomena menarik yang terjadi di balik layar. Meski angka IHSG bergerak naik, arus modal asing justru menunjukkan arah yang berlawanan. Para investor mancanegara tercatat melakukan aksi jual bersih atau net foreign sell di pasar modal tanah air.

Also Read

IHSG Anjlok Tajam Tembus Level Psikologis

Potensi Investasi AI di Indonesia Melimpah

Pasar Saham Menguat Rupiah Terjaga

Mengenal Sosok Pengendali di Balik Adaro AADI

IHSG Hijau Deras Asing Borong Saham Ini

Berdasarkan data transaksi, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp112,47 miliar di seluruh pasar. Jika menilik lebih dalam pada pasar reguler, tekanan jual dari pihak asing terlihat lebih masif dengan nilai mencapai Rp375,54 miliar. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika yang kontradiktif; di satu sisi indeks mampu bertahan dan menguat, namun di sisi lain, pemodal asing justru sedang melakukan aksi ambil untung atau merelokasi dana mereka dari sejumlah saham tertentu.

Menariknya, meskipun terjadi tekanan jual yang besar di pasar reguler, investor asing tidak sepenuhnya meninggalkan pasar Indonesia. Mereka tercatat melakukan pembelian bersih (net foreign buy) sebesar Rp263,07 miliar melalui pasar negosiasi dan pasar tunai. Hal ini mengindikasikan bahwa meski mereka melepas kepemilikan di saham-saham ritel atau pasar reguler, mereka masih melakukan transaksi strategis di jalur lain.

Lantas, saham apa saja yang menjadi target utama pelepasan oleh investor asing sehingga memberikan tekanan pada pergerakan harga? Berdasarkan pantauan data dari Stockbit, terdapat sepuluh saham yang secara kompak masuk dalam daftar antrean jual asing pada perdagangan Senin tersebut.

Meskipun daftar lengkap saham tersebut sangat dinamis mengikuti fluktuasi pasar, aksi jual asing ini menjadi catatan penting bagi para investor domestik. Para analis menyarankan agar pelaku pasar tetap waspada terhadap pergerakan arus modal asing (capital flow), karena meskipun indeks terlihat kuat, tekanan jual di pasar reguler dapat memengaruhi stabilitas harga saham dalam jangka menengah jika tidak diimbangi dengan kekuatan beli dari investor lokal yang masif.

Para pelaku pasar kini tengah memantau apakah penguatan IHSG ini akan berlanjut ke hari berikutnya atau justru akan kembali tertekan jika aksi jual asing di pasar reguler terus berlanjut. Fokus pasar saat ini tertuju pada kemampuan investor domestik untuk menjaga momentum penguatan indeks di tengah arus keluar modal asing yang masih terjadi.

Related Post

IHSG Anjlok Tajam Tembus Level Psikologis

IHSG Anjlok Tajam Tembus Level Psikologis

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah mengalami guncangan hebat pada perdagangan sesi pertama hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot tajam hingga menembus

Potensi Investasi AI di Indonesia Melimpah

Potensi Investasi AI di Indonesia Melimpah

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) diprediksi akan menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi digital di tanah air. Tren penggunaan

Pasar Saham Menguat Rupiah Terjaga

Pasar Saham Menguat Rupiah Terjaga

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan geliat positif pada pembukaan perdagangan Selasa (03/11/2026). Setelah sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam beberapa

Mengenal Sosok Pengendali di Balik Adaro AADI

Mengenal Sosok Pengendali di Balik Adaro AADI

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Dunia bisnis pertambangan batu bara tanah air kembali dihebohkan dengan pengungkapan struktur kepemilikan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Perusahaan raksasa ini secara

IHSG Hijau Deras Asing Borong Saham Ini

IHSG Hijau Deras Asing Borong Saham Ini

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang sangat positif pada pembukaan pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menutup perdagangan hari Senin (2/11/2026)

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com