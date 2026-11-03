IHSG Hijau Tapi Asing Jual Saham

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan geliat positif pada pembukaan perdagangan awal pekan ini. Setelah sempat mengalami tekanan dan merosot sepanjang pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya berhasil bangkit dan menutup perdagangan di zona hijau. Indeks tercatat menguat sebesar 0,79 persen dan mendarat di level 5.096,83 pada perdagangan Senin (2/11/2026).

Kenaikan ini memberikan angin segar bagi para pelaku pasar setelah sempat dihantui sentimen negatif sebelumnya. Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia juga terlihat cukup bergairah dengan volume transaksi yang mencapai 354,08 juta lot. Jika dikonversi ke dalam nilai rupiah, total nilai transaksi yang berputar di pasar mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp12,43 triliun.

Namun, di balik penguatan indeks yang cukup signifikan tersebut, terdapat fenomena menarik yang terjadi di balik layar. Meski angka IHSG bergerak naik, arus modal asing justru menunjukkan arah yang berlawanan. Para investor mancanegara tercatat melakukan aksi jual bersih atau net foreign sell di pasar modal tanah air.

Berdasarkan data transaksi, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp112,47 miliar di seluruh pasar. Jika menilik lebih dalam pada pasar reguler, tekanan jual dari pihak asing terlihat lebih masif dengan nilai mencapai Rp375,54 miliar. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika yang kontradiktif; di satu sisi indeks mampu bertahan dan menguat, namun di sisi lain, pemodal asing justru sedang melakukan aksi ambil untung atau merelokasi dana mereka dari sejumlah saham tertentu.

Menariknya, meskipun terjadi tekanan jual yang besar di pasar reguler, investor asing tidak sepenuhnya meninggalkan pasar Indonesia. Mereka tercatat melakukan pembelian bersih (net foreign buy) sebesar Rp263,07 miliar melalui pasar negosiasi dan pasar tunai. Hal ini mengindikasikan bahwa meski mereka melepas kepemilikan di saham-saham ritel atau pasar reguler, mereka masih melakukan transaksi strategis di jalur lain.

Lantas, saham apa saja yang menjadi target utama pelepasan oleh investor asing sehingga memberikan tekanan pada pergerakan harga? Berdasarkan pantauan data dari Stockbit, terdapat sepuluh saham yang secara kompak masuk dalam daftar antrean jual asing pada perdagangan Senin tersebut.

Meskipun daftar lengkap saham tersebut sangat dinamis mengikuti fluktuasi pasar, aksi jual asing ini menjadi catatan penting bagi para investor domestik. Para analis menyarankan agar pelaku pasar tetap waspada terhadap pergerakan arus modal asing (capital flow), karena meskipun indeks terlihat kuat, tekanan jual di pasar reguler dapat memengaruhi stabilitas harga saham dalam jangka menengah jika tidak diimbangi dengan kekuatan beli dari investor lokal yang masif.

Para pelaku pasar kini tengah memantau apakah penguatan IHSG ini akan berlanjut ke hari berikutnya atau justru akan kembali tertekan jika aksi jual asing di pasar reguler terus berlanjut. Fokus pasar saat ini tertuju pada kemampuan investor domestik untuk menjaga momentum penguatan indeks di tengah arus keluar modal asing yang masih terjadi.