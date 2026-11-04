Misteri di Balik Mundurnya Bos Bank JTrust

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Endang Wulansari

5 November 2026, 00:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia perbankan tanah air dikejutkan dengan kabar mengejutkan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC). Pemimpin tertinggi perusahaan, Ritsuo Fukadai, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Direktur atau Chief Executive Officer (CEO). Keputusan besar ini menandai berakhirnya sebuah era kepemimpinan yang telah berlangsung selama tujuh tahun terakhir di bank yang memiliki investor asal Jepang tersebut.

Berdasarkan informasi keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), surat pengunduran diri Ritsuo telah dilayangkan kepada jajaran dewan komisaris serta para pemegang saham pada akhir Oktober 2026. Langkah ini tentu menjadi sorotan tajam para pelaku pasar, mengingat peran krusial sang CEO dalam menavigasi strategi bisnis bank selama masa jabatannya.

Misteri di Balik Mundurnya Bos Bank JTrust
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam pernyataan resminya, Ritsuo menjelaskan bahwa proses transisi kepemimpinan ini tidak akan terjadi secara instan. Ia menegaskan bahwa pengunduran dirinya harus mengikuti prosedur hukum dan aturan internal perusahaan yang berlaku. "Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengunduran diri saya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," ungkap Ritsuo dalam suratnya.

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Mengenang masa-masa kepemimpinannya yang dimulai sejak tahun 2019, Ritsuo mengungkapkan rasa haru dan bangganya. Ia menyebut bahwa tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membangun fondasi dan menghadapi berbagai dinamika pasar yang fluktuatif. Baginya, bekerja bersama tim di Bank JTrust merupakan sebuah kehormatan yang memberikan dampak besar bagi perkembangan profesional maupun pribadinya.

Ia juga tidak lupa menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pemegang saham dan dewan komisaris. Dukungan strategis yang diberikan selama ini dianggap sebagai kunci utama dalam menjalankan roda organisasi. Ritsuo berharap agar Bank JTrust dapat terus mempertahankan eksistensinya dan mencapai keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

Namun, di balik narasi perpisahan yang emosional, para analis juga menyoroti kondisi finansial perusahaan. Hingga penutupan kuartal ketiga tahun 2026, Bank JTrust mencatatkan laba bersih sebesar Rp57,55 miliar. Meski angka tersebut menunjukkan profitabilitas, terdapat catatan penurunan sebesar 9,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, performa penyaluran kredit bank ini masih menunjukkan angka yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp31,39 triliun. Sementara itu, total aset yang dikelola oleh Bank JTrust tercatat berada di angka Rp42,12 triliun. Kini, publik dan investor menanti siapa sosok tangguh yang akan menggantikan posisi Ritsuo untuk membawa Bank JTrust kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih agresif di masa depan. Melansir laporan dari jabarpos.id.

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