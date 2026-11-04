Investasi Asing Serbu Indonesia

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Endang Wulansari

5 November 2026, 06:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia tengah menunjukkan performa yang sangat impresif di mata para investor global. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, Indonesia berhasil mencatatkan arus masuk modal asing atau capital inflow yang sangat signifikan dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir. Tercatat, sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, aliran dana asing yang masuk ke dalam negeri menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp126 triliun.

Lonjakan modal asing ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Para investor mancanegara terlihat semakin percaya diri untuk menanamkan dana mereka di instrumen keuangan Indonesia. Fenomena ini tidak hanya memperkuat cadangan devisa, tetapi juga memberikan napas segar bagi likuiditas pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi banyak negara.

Investasi Asing Serbu Indonesia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Jika menilik lebih dalam, fenomena masuknya dana jumbo ini tidak terjadi begitu saja. Ada instrumen spesifik yang menjadi magnet utama bagi para pemodal internasional. Berdasarkan laporan resmi, minat investor asing sangat terkonsentrasi pada dua instrumen utama, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kedua instrumen ini dinilai menjadi "primadona" yang menawarkan kombinasi menarik antara keamanan aset dan imbal hasil yang kompetitif.

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SBN, sebagai instrumen utang negara, menjadi pilihan utama karena dianggap sebagai aset yang sangat aman (safe haven) dengan risiko gagal bayar yang minimal. Kepercayaan investor terhadap kredibilitas pemerintah Indonesia dalam mengelola utang negara menjadi faktor kunci mengapa SBN terus diburu. Di sisi lain, kehadiran SRBI juga memberikan warna baru dalam menarik minat investor jangka pendek maupun menengah. SRBI menawarkan fleksibilitas dan daya tarik imbal hasil yang mampu bersaing dengan instrumen serupa di pasar global.

Para analis ekonomi menilai bahwa kombinasi antara kebijakan moneter yang stabil dan fundamental ekonomi yang kuat menjadi daya tarik utama bagi investor. Masuknya dana sebesar Rp126 triliun ini membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang sangat prospektif di kawasan Asia Tenggara.

Namun, tantangan ke depan tetap ada. Meskipun arus modal masuk sangat deras, pemerintah dan otoritas terkait perlu tetap waspada terhadap dinamika geopolitik dunia dan kebijakan suku bunga bank sentral global seperti The Fed. Fluktuasi nilai tukar rupiah juga menjadi faktor yang terus dipantau oleh para investor asing sebelum memutuskan untuk menambah posisi investasi mereka di pasar Indonesia.

Dengan tren positif ini, diharapkan stabilitas pasar keuangan Indonesia dapat terus terjaga, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan. Melansir informasi dari program Squawk Box yang dikutip melalui jabarpos.id, penguatan di sektor SBN dan SRBI diharapkan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

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