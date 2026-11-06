Indeks Baru Obligasi ESG Resmi Meluncur

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali mencatatkan langkah besar dalam mendukung investasi berkelanjutan. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) secara resmi memperkenalkan Indonesia ESG Bond Index. Kehadiran indeks ini dirancang khusus untuk menjadi tolok ukur bagi para investor dalam memantau serta membandingkan performa investasi mereka, sekaligus memperkuat ekosistem produk keuangan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Inovasi ini diperkenalkan dalam rangkaian acara bergengsi Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026. Peluncuran tersebut menandai komitmen kuat PHEI dalam memperkokoh struktur pasar modal nasional melalui penyediaan data yang lebih transparan dan terukur.

Direktur Utama PHEI, M. Kadhafi Mukrom, menegaskan bahwa pertumbuhan instrumen keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan memerlukan dukungan infrastruktur data yang mumpuni. Menurutnya, pasar membutuhkan referensi yang objektif agar para pelaku pasar dapat melihat gambaran kinerja investasi secara konsisten.

"Melalui peluncuran Indonesia ESG Bond Index, PHEI berupaya memperluas cakupan indeks obligasi yang ada. Kami ingin memperkuat ketersediaan infrastruktur informasi pasar yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk melakukan analisis mendalam, mengevaluasi portofolio, hingga merancang produk keuangan baru yang berbasis pada prinsip ESG," ujar Kadhafi saat memberikan sambutan di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Ke depannya, indeks ini diharapkan mampu melengkapi berbagai indikator pasar yang sudah berjalan. Dengan adanya standar yang jelas, para investor akan memiliki landasan yang lebih kuat dalam melakukan evaluasi dan perbandingan kinerja aset mereka secara berkala.

Secara teknis, Indonesia ESG Bond Index terbagi menjadi dua kategori utama dengan karakteristik yang berbeda. Pertama adalah Indonesia ESG Corporate Bond Index. Indeks ini difokuskan untuk mengukur kinerja obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade dan telah memenuhi kriteria ESG serta standar ketat lainnya yang ditetapkan oleh PHEI.

Kategori kedua adalah Indonesia Prime ESG Bond Index. Indeks ini memiliki standar yang lebih tinggi, yakni dirancang khusus untuk mengukur kinerja obligasi dengan peringkat kredit AAA yang juga memenuhi kriteria keberlanjutan.

Kedua indeks tersebut akan dipublikasikan setiap hari dengan memanfaatkan data harga serta yield obligasi. Dengan menggunakan metodologi perhitungan yang terstandarisasi, indeks ini menjamin konsistensi data dari waktu ke waktu, sehingga memberikan gambaran yang akurat mengenai tren obligasi berbasis ESG di tanah air.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini merujuk pada Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur tentang penerbitan serta persyaratan efek bersifat utang dan sukuk yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan. Dengan adanya indeks ini, diharapkan minat investor terhadap instrumen hijau di Indonesia akan semakin meningkat.