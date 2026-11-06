Misteri Transaksi Saham yang Mencurigakan

Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengambil langkah tegas dengan melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas perdagangan tiga emiten tertentu. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya indikasi pola transaksi yang tidak wajar, di mana pergerakan harga dan volume perdagangan diduga kuat dikuasai oleh sekelompok kecil investor saja.

Ketiga emiten yang kini masuk dalam radar pengawasan ketat otoritas bursa tersebut adalah PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA), PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI), dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS). Investigasi ini merupakan bagian dari komitmen BEI dalam menjalankan fungsi pengawasan perdagangan efek guna memastikan pasar modal Indonesia tetap berjalan secara teratur, wajar, dan efisien.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi yang dirilis pihak bursa, anomali ini terdeteksi melalui analisis data transaksi yang menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas yang sangat tinggi pada sejumlah pihak tertentu. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya praktik manipulasi pasar yang dapat merugikan investor ritel.

Kasus paling mencolok ditemukan pada saham CASA. Dalam periode pengamatan antara 26 Oktober hingga 2 November 2026, BEI menemukan fakta mengejutkan bahwa aktivitas perdagangan hampir sepenuhnya dikendalikan oleh segelintir orang. Tercatat hanya ada 6 investor yang menggunakan 6 Anggota Bursa berbeda, namun mereka mampu menguasai sekitar 98 persen dari total seluruh transaksi yang terjadi. Angka ini menunjukkan tingkat konsentrasi yang sangat ekstrem, di mana pasar seolah-olah hanya digerakkan oleh satu kelompok kecil saja.

Kondisi serupa juga ditemukan pada saham FUJI. Meskipun cakupan periodenya lebih panjang, yakni dari 2 Maret hingga 30 Oktober 2026, pola serupa tetap terlihat. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat 16 investor yang bergerak melalui 10 Anggota Bursa dengan kontribusi transaksi mencapai 87 persen.

Sementara itu, untuk saham NSSS, pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu yang paling lama, mulai dari 1 Desember 2025 hingga 30 Oktober 2026. Meskipun persentase konsentrasi transaksinya paling rendah dibandingkan dua saham lainnya, yakni sebesar 52 persen, namun jumlah partisipan yang terlibat cukup banyak, yakni 19 investor melalui 15 Anggota Bursa.

Pihak BEI menegaskan bahwa proses ini masih dalam tahap pemeriksaan dan belum memberikan kesimpulan akhir mengenai adanya pelanggaran hukum atau manipulasi pasar. Pengumuman ini murni merupakan bentuk transparansi kepada publik melalui nomor surat resmi Peng-PTE-00001/BEI.WAS/11-2026 untuk CASA, Peng-PTE-00002/BEI.WAS/11-2026 untuk FUJI, dan Peng-PTE-00003/BEI.WAS/11-2026 untuk NSSS.

Melalui laporan ini, BEI mengimbau kepada seluruh pelaku pasar agar tetap waspada dan selalu merujuk pada keterbukaan informasi resmi yang disampaikan oleh emiten. Investor diminta untuk tidak terjebak dalam euforia perdagangan yang tidak berdasar dan selalu mengambil keputusan investasi berdasarkan data yang valid dan transparan guna menghindari risiko kerugian yang tidak diinginkan.