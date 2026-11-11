Waspada Serangan Siber Bank RI Perketat Keamanan

Jabarpos.id – Dunia perbankan Indonesia kini tengah berada dalam status siaga tinggi menyusul meningkatnya intensitas serangan siber yang mengancam stabilitas sistem keuangan. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, Bank Indonesia (BI) bergerak cepat dengan mempererat koordinasi bersama seluruh pelaku industri perbankan dan penyelenggara sistem pembayaran guna membangun benteng pertahanan digital yang lebih kokoh.

Langkah proaktif dari regulator ini disambut baik oleh jajaran petinggi perbankan nasional. Mereka sepakat bahwa penguatan infrastruktur teknologi informasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban mutlak untuk melindungi aset dan data sensitif milik nasabah dari tangan-tangan jahat para peretas.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dhanny, selaku Corporate Secretary BRI, menyatakan bahwa keamanan sistem, perlindungan data, serta kelancaran transaksi nasabah merupakan prioritas tertinggi perusahaan. Mengikuti instruksi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI terus melakukan pembaruan pada sistem keamanan mereka.

"BRI secara konsisten memperkuat pertahanan siber melalui penerapan sistem pengamanan berlapis. Kami juga meningkatkan intensitas pemantauan serta memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi segala bentuk potensi ancaman siber yang mungkin muncul," ungkap Dhanny kepada jabarpos.id, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, upaya berkelanjutan ini sangat krusial agar layanan perbankan tetap andal dan terpercaya di mata nasabah.

Senada dengan hal tersebut, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga menyatakan kesiapannya dalam menghadapi dinamika ancaman siber global. Rico Usthavia Frans, Direktur Operations, Technology, Analytics and AI CIMB Niaga, menjelaskan bahwa tim IT dan Cyber Security mereka bekerja tanpa henti untuk memantau perkembangan risiko terbaru.

"Kami melakukan evaluasi rutin dan penguatan langkah pencegahan guna memastikan sistem tetap aman. Hal ini kami lakukan sejalan dengan arahan regulator untuk menjamin kelancaran operasional dan perlindungan data nasabah," ujar Rico. Selain memperkuat sistem internal, CIMB Niaga juga mengimbau nasabah agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan perbankan.

Dari sisi perbankan lainnya, PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) melihat koordinasi dengan BI sebagai momentum penting untuk meningkatkan ketahanan sistem secara kolektif. Wakil Direktur Utama Bank Ina, Yulius Purnama Junaedi, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan finansial mereka sendiri. Ia meminta nasabah agar lebih bijak dalam menyaring informasi di media sosial dan hanya mempercayai sumber resmi.

"Bank Ina terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan melakukan pengawasan berkelanjutan agar seluruh layanan perbankan tetap berjalan aman dan lancar," tutur Yulius.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR), Efdinal Alamsyah, mengapresiasi sikap proaktif Bank Indonesia dalam menjalin komunikasi dengan industri. Ia menegaskan bahwa seluruh perbankan berkomitmen penuh untuk memastikan dana dan data nasabah tetap terlindungi melalui kesiapan mitigasi risiko yang matang. Sinergi antara regulator dan pelaku industri diharapkan mampu menciptakan ekosistem perbankan digital yang tangguh di tengah gempuran ancaman siber yang kian canggih.