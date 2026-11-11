Strategi Cerdas RI Dapat Utang Murah

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan taringnya di pasar keuangan internasional dengan berhasil menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Yuan Tiongkok atau yang dikenal sebagai Panda Bonds. Langkah strategis ini terbukti memberikan keuntungan signifikan bagi kas negara, di mana pemerintah mampu mendapatkan biaya pendanaan atau cost of fund yang sangat rendah dan kompetitif.

Dalam penerbitan gelombang kedua yang dilakukan pada 10 November 2026, pemerintah berhasil menyerap minat investor dengan tingkat imbal hasil (yield) yang sangat menarik. Menariknya, tingkat imbal hasil yang diserap para investor berada di bawah angka 3 persen untuk setiap seri penerbitannya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi tanah air.

Secara rinci, untuk seri tenor 3 tahun (RICNY1129), pemerintah hanya perlu memberikan imbal hasil sebesar 1,96 persen. Sementara itu, untuk tenor 5 tahun (RICNY1131), tingkatannya berada di angka 2,15 persen, dan untuk tenor 7 tahun (RICNY1133) tercatat sebesar 2,5 persen. Angka-angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan instrumen utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, SUN dalam dolar AS untuk tenor 5 tahun (RI0531) menuntut imbal hasil mencapai 5,050 persen, sedangkan seri 7 tahun (RIEUR0533) berada di angka 4,558 persen.

Suminto, dalam keterangannya kepada jabarpos.id, menjelaskan bahwa rendahnya angka tersebut terjadi karena penetapan harga (pricing) berada di level 100 persen, sehingga nilai imbal hasil yang didapat investor sama persis dengan tingkat kupon yang ditetapkan pemerintah.

Penerbitan Panda Bonds kali ini mencatatkan total nominal sebesar CNY10 miliar atau setara dengan US$1,50 miliar. Transaksi ini disambut dengan antusiasme luar biasa oleh investor domestik di Tiongkok. Hal ini terlihat dari peak orderbook yang mencapai CNY17,26 miliar, atau memiliki rasio bid-to-cover sebesar 1,726 kali. Tingginya permintaan ini memberikan posisi tawar yang kuat bagi pemerintah untuk menetapkan bunga yang efisien.

Menurut Suminto, keberhasilan ini merupakan cerminan dari fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kokoh serta kebijakan fiskal yang dinilai kredibel dan hati-hati (prudent). Selain itu, komunikasi yang efektif dengan para investor di Tiongkok menjadi kunci utama keberhasilan transaksi ini.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa strategi penerbitan Panda Bonds adalah bagian dari upaya diversifikasi sumber pembiayaan APBN. Dengan memperluas akses ke pasar keuangan internasional, pemerintah tidak hanya memperbanyak basis investor untuk Surat Berharga Negara (SBN), tetapi juga memperkuat hubungan kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok.

Dana yang dihimpun dari hasil penerbitan surat utang ini nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2026. Kepercayaan pasar ini juga diperkuat dengan perolehan peringkat AAA (Stable) dari China Lianhe Credit Rating Co., Ltd., yang menegaskan bahwa risiko gagal bayar pemerintah Indonesia berada pada level yang sangat rendah.