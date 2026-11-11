Jaga Keamanan Digital Jalan Tol

Jabarpos.id – Seiring dengan masifnya transformasi digital di sektor infrastruktur, aspek keamanan siber kini menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) menyadari betul bahwa ketergantungan pada teknologi digital dalam operasional jalan tol membawa risiko keamanan yang nyata. Menanggapi tantangan tersebut, perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia ini secara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan siber guna memastikan seluruh layanan operasional jalan tol tetap andal dan berkelanjutan. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menegaskan bahwa di era digital saat ini, keamanan siber bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan kelancaran arus logistik dan mobilitas warga.

Dalam kerja sama yang dijalin, kedua lembaga ini akan fokus pada berbagai aspek penting. Mulai dari pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan kapasitas dalam bidang keamanan siber dan sandi. Selain itu, pertukaran data dan informasi serta penguatan literasi keamanan siber bagi personel juga menjadi agenda utama dalam kemitraan ini.

Rivan menjelaskan bahwa Jasa Marga tengah gencar melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu pilar utamanya adalah optimalisasi Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) yang berfungsi memantau kondisi jalan tol secara real-time. Namun, kecanggihan teknologi ini harus dibarengi dengan sistem pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditembus oleh serangan siber yang kian kompleks.

"Ketahanan siber tidak hanya soal kecanggihan perangkat teknologi, tetapi juga tentang kesiapan mental dan keahlian manusia yang mengoperasikannya. Kami ingin personel kami mampu mengantisipasi dan merespons setiap risiko dengan cepat," ujar Rivan dalam keterangan resminya. Melalui kolaborasi dengan BSSN, Jasa Marga berharap dapat membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam mencegah maupun menangani insiden siber.

Di sisi lain, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia menekankan bahwa jalan tol merupakan infrastruktur strategis nasional yang memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran rantai pasok barang dan jasa. Gangguan pada sistem digital jalan tol dapat berdampak luas, tidak hanya pada kenyamanan pengguna, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Nugroho menambahkan bahwa penguatan keamanan siber adalah kebutuhan strategis seiring dengan semakin modernnya pengelolaan jalan tol. Dengan integrasi teknologi yang semakin dalam, perlindungan terhadap data dan sistem operasional menjadi kunci utama untuk menjaga kepentingan nasional dan kepercayaan publik. Melalui sinergi ini, diharapkan pengelolaan jalan tol di Indonesia dapat terus berkembang menjadi sistem yang modern, terintegrasi, dan tetap aman dari ancaman digital.