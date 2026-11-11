Guncangan Indeks MSCI Saham Indonesia

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan dengan pengumuman terbaru dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Lembaga penyedia indeks global ternama tersebut baru saja merilis hasil evaluasi indeks (index review) untuk periode November 2026. Perubahan ini membawa dampak signifikan bagi sejumlah emiten besar di Indonesia, terutama terkait status mereka dalam daftar indeks bergengsi dunia.

Dalam pengumuman resmi yang dirilis pada 11 November 2026, MSCI melakukan perombakan besar pada komposisi indeksnya. Kabar kurang sedap datang bagi dua emiten besar milik konglomerat ternama di Indonesia. PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), yang merupakan bagian dari gurita bisnis Prajogo Pangestu, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) milik Grup Bakrie, dipastikan harus keluar dari jajaran MSCI Global Standard Indexes.

Langkah MSCI ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar. Menariknya, dalam evaluasi kali ini, tidak ada satu pun emiten asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar penambahan (additions) pada kategori MSCI Global Standard Indexes. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup menantang bagi emiten lokal untuk mempertahankan posisi mereka di mata investor global.

Namun, nasib berbeda dialami oleh BRMS. Meski harus kehilangan tempat di kategori indeks standar global, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) justru mendapatkan "pintu masuk" baru di kategori lain. MSCI melakukan penyesuaian pada MSCI Small Cap Indexes, di mana BRMS secara resmi masuk sebagai salah satu saham baru dalam kategori kapitalisasi kecil tersebut. Dengan kata lain, BRMS mengalami perpindahan kelas dari indeks standar global ke indeks kapitalisasi kecil.

Berbeda dengan BRMS, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) harus menelan pil pahit. Setelah dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes, BRPT tidak mendapatkan tempat pengganti di MSCI Small Cap Indexes. Hal ini membuat posisi BRPT menjadi lebih rentan di mata investor yang berbasis pada indeks tersebut.

Tak hanya dua raksasa tersebut, gelombang "pembersihan" juga menyasar tujuh saham lainnya dalam kategori MSCI Small Cap Indexes. Ketujuh emiten yang harus tersingkir dari daftar tersebut adalah PT Avia Avian Tbk. (AVIA), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).

Sementara itu, untuk kategori MSCI Micro Cap Indexes, situasi terpantau stabil. Tidak ada perubahan konstituen, baik penambahan maupun penghapusan saham Indonesia dalam kategori kapitalisasi mikro tersebut.

Seluruh perubahan komposisi indeks ini dijadwalkan akan mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2026, setelah penutupan perdagangan pada 30 November 2026. Para investor kini tengah bersiap menghadapi volatilitas yang mungkin muncul akibat perubahan aliran dana asing yang biasanya mengikuti pergerakan indeks MSCI ini. Evaluasi berikutnya dijadwalkan akan diumumkan pada 9 Februari 2027.