IHSG Melemah Asing Malah Borong Saham

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Endang Wulansari

12 November 2026, 08:04 WIB

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Jabarpos.id – Setelah sempat menunjukkan tren penguatan selama tiga hari berturut-turut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya harus menyerah pada tekanan pasar. Pada penutupan perdagangan Rabu (11/11/2026), indeks mengalami koreksi tipis dan berakhir di zona merah. Pergerakan pasar yang sempat optimis tersebut kini harus meredup setelah indeks ditutup pada level 5.115,04.

Secara teknis, penurunan ini tercatat sebesar 10,69 poin atau setara dengan 0,21 persen dibandingkan penutupan sebelumnya. Meskipun koreksi yang terjadi tergolong kecil, penghentian tren penguatan ini menjadi perhatian bagi para pelaku pasar yang sebelumnya berharap IHSG dapat terus melaju ke zona hijau.

IHSG Melemah Asing Malah Borong Saham
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kondisi transaksi di lantai bursa juga terlihat cenderung tenang. Volume perdagangan yang tercatat mencapai 320,01 juta lot, namun nilai transaksi yang berputar di pasar relatif sepi. Total nilai transaksi hanya menyentuh angka Rp9,22 triliun, sebuah angka yang menunjukkan minimnya antusiasme investor untuk melakukan transaksi dalam skala besar pada hari tersebut.

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Menariknya, di tengah pelemahan indeks, arus modal asing menunjukkan dinamika yang cukup unik. Secara keseluruhan, investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp20,76 miliar di seluruh pasar. Jika dibedah lebih dalam, tekanan jual ini berasal dari pasar reguler dengan nilai Rp20,08 miliar, sementara di pasar negosiasi dan tunai, investor asing melakukan aksi jual yang jauh lebih masif mencapai Rp682,03 miliar.

Namun, jangan salah sangka. Meski secara agregat terjadi aksi jual bersih, tidak semua saham ditinggalkan oleh investor global. Di tengah tekanan pasar yang membuat IHSG memerah, justru terlihat ada pergerakan akumulasi yang signifikan pada sejumlah emiten tertentu. Para investor asing tampak sedang melakukan strategi "belanja" pada saham-saham yang dianggap masih memiliki prospek cerah atau sedang berada di harga yang menarik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sentimen pasar secara umum sedang lesu, terdapat kepercayaan yang masih terjaga terhadap beberapa sektor atau perusahaan spesifik. Aksi beli bersih (net foreign buy) oleh investor asing pada beberapa saham ini sering kali menjadi sinyal positif bagi investor ritel untuk memperhatikan pergerakan harga saham tersebut di hari-hari mendatang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Stockbit, terdapat daftar saham yang masuk dalam radar belanja asing pada perdagangan Rabu tersebut. Meskipun IHSG tertekan, kehadiran aliran dana asing ke saham-saham pilihan ini diharapkan dapat menjadi penopang stabilitas pasar modal Indonesia dalam jangka pendek. Para pelaku pasar kini tengah memantau apakah aksi beli asing ini akan berlanjut atau justru hanya menjadi aksi ambil untung sesaat di tengah volatilitas pasar yang masih tinggi.

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