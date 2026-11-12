Gelombang Delisting Saham Terbesar dalam 5 Tahun

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia tengah diguncang oleh fenomena penghapusan pencatatan saham atau delisting dalam skala besar. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara mengejutkan melakukan aksi pembersihan terhadap 18 emiten sekaligus pada 10 November 2026. Langkah drastis ini menandai sebuah catatan kelam sekaligus rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir bagi bursa saham tanah air.

Jika menilik data yang dirilis oleh BEI pada Kamis (12/11/2026), total emiten yang terdepak dari bursa sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka 19 perusahaan. Lonjakan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025, hanya terdapat 13 saham yang mengalami delisting, di mana 10 di antaranya terjadi secara serentak pada Juli 2025.

Tren penurunan jumlah emiten yang keluar dari bursa sebenarnya terlihat sejak beberapa tahun lalu. Pada 2024, hanya ada satu emiten, yakni PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA), yang dihapus dari papan perdagangan. Begitu pula pada 2023, hanya PT Tunas Ridean Tbk (TURI) yang mengalami nasib serupa. Bahkan, pada tahun 2022, bursa tercatat nihil aksi delisting. Namun, tahun 2026 muncul sebagai tahun yang paling ekstrem dengan gelombang pengeluaran emiten secara massal.

Aksi pembersihan massal terhadap 18 emiten ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengumuman resmi bursa, langkah ini merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N mengenai Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Pihak bursa memiliki wewenang penuh untuk menghapus status perusahaan tercatat jika memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria pertama adalah ketika perusahaan mengalami kondisi finansial atau masalah hukum yang berdampak negatif secara signifikan terhadap keberlangsungan usaha, tanpa adanya tanda-tanda pemulihan. Kedua, perusahaan dianggap tidak lagi mampu memenuhi persyaratan pencatatan yang telah ditetapkan bursa. Ketiga, saham perusahaan tersebut telah mengalami suspensi atau penghentian perdagangan selama minimal 24 bulan berturut-turut.

Dalam daftar panjang emiten yang resmi didepak, terdapat nama-nama besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Cowell Development Tbk (COWL), hingga PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Selain itu, perusahaan lain seperti PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) juga harus rela meninggalkan bursa.

Daftar tersebut juga mencakup PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), serta PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT).

Pihak manajemen BEI menegaskan bahwa dengan dicabutnya status sebagai perusahaan tercatat, emiten tersebut tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan publik di bursa. Namun, BEI memberikan catatan penting bagi para investor. Meskipun pencatatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) dihapus, perusahaan tetap memiliki kewajiban hukum untuk melunasi bunga maupun pokok utang kepada para pemegang instrumen tersebut sesuai perjanjian yang berlaku.

Bagi emiten yang ingin kembali melantai di bursa di masa depan, mereka harus melalui proses panjang dan memenuhi seluruh ketentuan pencatatan yang berlaku dari awal. Langkah tegas ini diambil demi menjaga integritas dan kualitas pasar modal Indonesia agar tetap sehat dan terpercaya bagi para investor.