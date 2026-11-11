Kabar Gembira Kredit Murah Rp394 Triliun

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui penyediaan akses permodalan yang terjangkau. Langkah strategis ini diwujudkan dengan menetapkan alokasi anggaran kredit program yang sangat besar untuk tahun 2027. Tidak main-main, dana sebesar Rp394,2 triliun telah disiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat guna mendorong produktivitas di berbagai sektor vital.

Peningkatan anggaran ini terlihat cukup signifikan jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun berjalan yang berada di angka Rp337 triliun. Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah bahwa dukungan likuiditas yang masif akan menjadi mesin penggerak ekonomi yang efektif, terutama dalam menghadapi tantangan pasar di masa depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa skema kredit yang disiapkan tidak hanya terpaku pada satu jenis bantuan saja. Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar di Jakarta, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang berbagai skema yang menyasar kebutuhan spesifik masyarakat.

"Total anggaran yang disepakati untuk kredit program tahun 2027 mencapai Rp394,2 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026).

Jika dibedah lebih dalam, porsi terbesar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai fantastis mencapai Rp325 triliun. Skema ini diharapkan menjadi tulang punggung bagi para pelaku UMKM untuk naik kelas melalui dukungan modal kerja yang ringan.

Selain fokus pada sektor usaha mikro, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada sektor hunian dan pemberdayaan sosial. Sebanyak Rp30 triliun telah disiapkan untuk Kredit Program Perumahan (KPP), sebuah langkah nyata untuk membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak. Menariknya, alokasi untuk sektor perumahan ini direncanakan akan terus ditingkatkan pada semester kedua tahun 2026 mendatang.

Tidak berhenti di situ, pemerintah juga mengalokasikan Rp30 triliun untuk Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Program ini bertujuan untuk memberikan kemandirian ekonomi bagi kaum perempuan yang berada di garis ekonomi rendah, sehingga mereka mampu mengelola rumah tangga dengan lebih stabil.

Sektor lain yang tidak luput dari perhatian adalah sektor pertanian dan industri. Pemerintah menyiapkan Rp1,4 triliun untuk Kredit Usaha Pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional, serta Rp600 miliar untuk Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang bertujuan menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor manufaktur.

Data historis menunjukkan bahwa kebijakan ini membuahkan hasil positif. Sejak tahun 2015 hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program telah menembus angka Rp2.440 triliun melalui lebih dari 58,1 juta akad. Yang lebih membanggakan, sekitar 68 persen dari pembiayaan tersebut mengalir ke sektor produksi, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di angka 2,14 persen. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran kredit program pemerintah berjalan secara sehat dan tepat sasaran.