Nasib Saham BRPT dan RAJA Usai Keluar Indeks MSCI

Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia kembali berguncang menyusul rilis evaluasi indeks MSCI untuk periode November 2026. Perubahan komposisi dalam indeks global tersebut membawa dampak signifikan bagi sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama bagi perusahaan-perusahaan yang harus rela terdepak dari daftar konstituen indeks bergengsi tersebut.

Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis oleh MSCI pada Rabu (11/11/2026), terjadi pergeseran posisi yang cukup mencolok bagi beberapa emiten besar. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) tercatat keluar dari jajaran MSCI Global Standard Indexes. Hal ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi para investor yang selama ini mengandalkan indeks tersebut sebagai acuan investasi.

Menariknya, meskipun kehilangan tempat di kategori Standard, BRMS justru mendapatkan "napas baru" dengan berpindah ke kelompok MSCI Small Cap. Sebaliknya, tidak ada satu pun saham asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam kelompok Standard pada evaluasi kali ini, yang menandakan ketatnya persaingan di level global.

Selain BRMS yang berpindah kelas, terdapat tujuh saham lainnya yang harus angkat kaki dari indeks MSCI Small Cap. Nama-nama tersebut meliputi PT Avia Avian Tbk. (AVIA), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI). Secara akumulatif, terdapat delapan saham yang keluar dari cakupan gabungan Standard dan Small Cap.

Reaksi pasar terhadap pengumuman ini sangat beragam. Saham milik konglomerat Prajogo Pangestu, BRPT, mengalami tekanan jual yang cukup kuat. Pada penutupan perdagangan, saham ini merosot 1,96% ke level 750. Sepanjang sesi, BRPT sempat menyentuh level tertinggi di 820 sebelum akhirnya melemah, dengan nilai transaksi mencapai Rp410 miliar.

Di sisi lain, BRMS yang merupakan afiliasi keluarga Bakrie justru menunjukkan resiliensi. Meski turun kelas ke Small Cap, saham ini justru ditutup menguat tipis 0,67% ke level 300 per saham. Sementara itu, saham RAJA yang juga keluar dari indeks Small Cap justru menjadi primadona transaksi dengan volume perdagangan mencapai 7,08 juta lot atau senilai Rp389,81 miliar.

Kondisi yang kontras terlihat pada saham MTEL yang mengalami koreksi tajam hingga 6,75%, menjadikannya saham dengan penurunan terdalam di antara kelompok yang keluar dari indeks. Begitu pula dengan WIFI yang merosot 5,13%. Namun, beberapa emiten lain seperti AVIA, CTRA, dan EMTK justru berhasil mencatatkan penguatan meski status indeks mereka berubah.

Secara keseluruhan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap menunjukkan performa positif dengan penguatan 2,66% ke level 5.250,90. Sektor energi menjadi motor penggerak utama dengan kenaikan mencapai 4,02%, disusul oleh sektor konsumsi dan teknologi. Kenaikan indeks ini didorong oleh performa saham-saham perbankan raksasa seperti BBRI, BMRI, dan BBCA, yang mampu meredam sentimen negatif dari saham-saham yang terdepak dari indeks MSCI.

Melansir informasi dari jabarpos.id, pergerakan pasar saat ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan indeks dapat memicu volatilitas jangka pendek, fundamental sektor energi dan perbankan tetap menjadi jangkar utama bagi stabilitas pasar modal tanah air.