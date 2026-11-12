Misteri Pengendali Baru KETR Terungkap

<strong>Jabarpos.id – </strong> Dinamika dunia korporasi di sektor telekomunikasi kembali memanas. Emiten penyedia kabel jaringan, PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR), secara resmi mengumumkan adanya perubahan besar dalam struktur pengendalian perusahaan. Perubahan ini merupakan buntut dari aksi korporasi berupa Penawaran Tender Sukarela yang telah dilakukan sebelumnya.

Keputusan krusial mengenai siapa pemegang kendali baru perusahaan ini telah disahkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, para pemegang saham memberikan lampu hijau terhadap perubahan struktur kepemilikan yang akan membawa arah baru bagi masa depan perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis, PT Inti Mas Bangun Sejahtera (IMBS) kini resmi menyandang status sebagai pemegang saham pengendali KETR. Langkah ini merupakan hasil dari proses tender yang dilaksanakan pada akhir September 2026 lalu. IMBS berhasil mengamankan posisi dominan dengan menguasai sebanyak 994.442.000 lembar saham, atau setara dengan 35 persen dari total seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan.

Perubahan struktur ini secara otomatis mengubah peta kepemilikan saham KETR. Selain IMBS sebagai pemegang saham terbesar, terdapat beberapa nama lain yang masih memegang porsi signifikan. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara tercatat memiliki 18,13 persen saham, disusul oleh PT Gema Lintas Benua dengan kepemilikan 9,64 persen. Sementara itu, porsi kepemilikan masyarakat masih cukup besar, yakni mencapai 37,23 persen.

Namun, yang paling menarik perhatian para pelaku pasar adalah siapa sosok di balik layar IMBS. Melalui data keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), terungkap bahwa pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) dari IMBS adalah Franky Oesman Widjaja. Nama besar ini bukanlah orang asing di dunia bisnis Indonesia, mengingat ia merupakan putra dari pendiri Grup Sinarmas, almarhum Eka Tjipta Widjaja.

Secara struktural, IMBS sendiri merupakan entitas yang memiliki keterkaitan erat dengan raksasa bisnis lainnya. Kepemilikan IMBS melibatkan anak usaha dari PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DSSA), yakni PT DSST Mas Gemilang, serta didukung oleh PT Sinarmas Sukses Sejahtera. Masuknya kekuatan besar dari ekosistem Sinarmas ini diprediksi akan memperkuat posisi KETR di industri infrastruktur telekomunikasi.

Tak hanya membahas soal kepemilikan, RUPSLB tersebut juga menyepakati perubahan pada susunan manajemen perusahaan. Perubahan pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris ini diharapkan dapat membawa energi baru dalam menjalankan roda operasional. Selain itu, perusahaan juga melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) agar tetap relevan dengan regulasi terbaru.

Dalam struktur kepemimpinan yang baru, Marlo Budiman dipercaya menjabat sebagai Komisaris Utama, didampingi oleh Glory Palmy Simanjuntak dan Komisaris Independen Kennedy Simanjuntak. Sementara di jajaran Direksi, Vidcy Octory akan memimpin sebagai Direktur Utama, didukung oleh jajaran direktur lainnya yakni Dani Samsul Ependi, Johannes, dan Mona Angelique Susanto. Dengan komposisi baru ini, KETR bersiap melangkah ke babak baru di bawah naungan pengendali yang lebih kuat.