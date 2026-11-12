Era Baru Pengelolaan Aset Nasional Hadir

Jabarpos.id – Industri pengelolaan aset di tanah air kini memasuki babak baru yang lebih solid dan kompetitif. Melalui langkah konsolidasi strategis, empat raksasa manajer investasi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi melebur menjadi satu kekuatan besar bernama Danareksa Investment. Langkah besar ini merupakan hasil penggabungan dari Mandiri Management Investasi, BRI Management Investment, BRI Asset Management, dan PNM Investment Management.

Langkah penggabungan ini bukan sekadar penyatuan entitas bisnis, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih tangguh dan komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Dengan bersatunya kekuatan dari berbagai lini BUMN, Danareksa Investment diproyeksikan mampu mendominasi pasar pengelolaan dana nasional dengan layanan yang lebih terintegrasi.

Plt Direktur Utama Danareksa Investment, Hardiyanto Pilia, menjelaskan bahwa kehadiran entitas baru ini memberikan keuntungan besar bagi para investor. Dengan cakupan layanan yang lebih luas, investor kini memiliki fleksibilitas tinggi dalam memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka.

"Apapun kebutuhan dan objektif investasi nasabah, kami memiliki solusinya. Proses investasi kini menjadi jauh lebih komprehensif karena tim kami telah menjadi jauh lebih lengkap. Mulai dari tim riset yang mendalam, penguatan teknologi, hingga kemampuan dalam konstruksi portofolio dan manajemen risiko, semuanya kini tersedia dalam satu atap," ujar Hardiyanto dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Senada dengan hal tersebut, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menekankan bahwa kunci utama dalam bisnis jasa keuangan adalah kepercayaan. Menurutnya, konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dalam negeri melalui tata kelola yang lebih profesional.

"Dalam bisnis keuangan, kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah segalanya. Oleh karena itu, kami sangat menekankan pada aspek tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta integritas yang tinggi sebagai fondasi utama operasional kami," tegas Rosan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah program strategis telah disiapkan untuk segera diimplementasikan pasca-konsolidasi ini.

Secara statistik, Danareksa Investment langsung tampil sebagai pemain dominan dengan basis massa yang sangat besar. Perusahaan ini telah melayani lebih dari 1 juta investor ritel serta mengelola dana untuk 375 klien institusi. Kekuatan distribusinya pun tidak main-main, dengan dukungan jaringan 56 mitra dari berbagai sektor industri yang menyediakan 222 jenis produk investasi dengan karakteristik yang beragam.

Saat ini, total aset yang dikelola oleh Danareksa Investment telah menyentuh angka fantastis, yakni Rp172 triliun. Namun, ambisi perusahaan tidak berhenti di situ. Dalam peta jalan tiga tahun ke depan, Danareksa Investment menargetkan pertumbuhan yang agresif dengan target dana kelolaan mencapai Rp350 triliun, mempertegas posisinya sebagai pemimpin pasar di industri manajemen investasi Indonesia.