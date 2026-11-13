Pasar Keuangan Berguncang Akibat Gejolak Politik

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Endang Wulansari

13 November 2026, 12:06 WIB

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Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama dengan performa yang cukup impresif. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (IDX), indeks melonjak sebesar 1,15 persen ke level 5.311. Penguatan ini didorong oleh dominasi pergerakan positif, di mana sebanyak 507 saham mencatatkan kenaikan, sementara 171 saham bergerak melemah dan 267 saham lainnya stagnan tanpa perubahan harga.

Namun, di balik penguatan tersebut, pelaku pasar kini tengah menahan napas untuk mencermati dinamika politik domestik yang sedang memanas. Fokus utama investor tertuju pada situasi pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR, Ahmad Muzani, telah mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa proses kelembagaan akan segera dijalankan.

Pasar Keuangan Berguncang Akibat Gejolak Politik
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

MPR kini memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menentukan pengganti definitif. Hari ini, agenda rapat gabungan antara pimpinan fraksi dan DPD dijadwalkan berlangsung untuk membahas langkah teknis selanjutnya. Bagi dunia usaha, stabilitas politik dan kepastian transisi kepemimpinan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan investor serta memitigasi risiko ketidakpastian kebijakan di masa mendatang.

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Selain isu politik, pasar juga menyoroti upaya pemerintah dalam melakukan reformasi pasar modal. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menekankan adanya tiga pilar utama reformasi, yakni peningkatan valuasi emiten (valuing up), percepatan penegakan aturan (enforcement), serta penguatan edukasi bagi para investor. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pasar modal Indonesia di mata dunia.

Dari kancah internasional, sejumlah data ekonomi penting siap memberikan tekanan baru. Di Jepang, inflasi harga produsen tercatat melonjak 7,1 persen secara tahunan, melampaui ekspektasi pasar. Hal ini memicu kekhawatiran akan kenaikan biaya produksi yang dapat berdampak pada kebijakan Bank of Japan dan pergerakan mata uang Yen.

Sementara itu, dari Amerika Serikat, data klaim pengangguran menunjukkan adanya kenaikan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Investor kini menunggu rilis indeks harga produsen AS malam nanti untuk membaca arah kebijakan The Fed. Jika inflasi produsen AS menunjukkan tren kenaikan, hal ini berpotensi memperkuat dolar AS dan memengaruhi imbal hasil obligasi pemerintah mereka.

Tak ketinggalan, perhatian juga tertuju pada China yang akan merilis data penyaluran kredit baru. Data ini sangat krusial karena akan menggambarkan kekuatan ekonomi negara adidaya tersebut, yang secara langsung berdampak pada permintaan komoditas global, termasuk ke Indonesia. Terakhir, pertumbuhan ekonomi Zona Euro juga menjadi variabel penting yang akan menentukan arah kebijakan moneter di kawasan Eropa.

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