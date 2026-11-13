Strategi Besar GMFI Perkuat Modal

<strong>Jabarpos.id – </strong> Emiten perawatan pesawat terbang, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Melalui keterbukaan informasi terbaru, perusahaan bengkel pesawat ini berencana melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) III atau yang lebih dikenal dengan istilah rights issue.

Dalam rencana tersebut, GMFI berambisi menerbitkan sebanyak-banyaknya 22,03 miliar lembar saham baru Seri B. Setiap saham tersebut akan memiliki nilai nominal sebesar Rp19 per lembar. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya perusahaan untuk memperkokoh kapasitas pendanaan serta memenuhi regulasi terkait ketentuan jumlah saham yang beredar di masyarakat (free float).

Manajemen GMFI mengungkapkan bahwa dana segar yang berhasil dihimpun dari hasil rights issue ini nantinya akan dialokasikan untuk berbagai keperluan vital. Fokus utamanya adalah untuk mendukung ekspansi bisnis dan pengembangan kapasitas perusahaan secara menyeluruh. Dana tersebut diproyeksikan akan digunakan untuk investasi pengembangan kapabilitas, peremajaan mesin serta peralatan (tools) yang lebih modern, pendirian entitas bisnis baru, hingga pembelian aset-aset strategis lainnya.

Selain untuk ekspansi, perusahaan juga akan menyisihkan sebagian dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Hal ini bertujuan agar kegiatan operasional harian perusahaan dapat berjalan lebih lancar dan fleksibel. Dengan ketersediaan dana yang lebih kuat, GMFI berharap dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika industri penerbangan global.

Secara finansial, aksi korporasi ini diprediksi akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesehatan neraca perusahaan. Jika seluruh hak memesan efek tersebut dilaksanakan oleh para pemegang saham, GMFI diperkirakan akan mendapatkan suntikan kas dan setara kas hingga mencapai US$59,41 juta atau setara dengan Rp1,06 triliun (dengan asumsi kurs Rp17.800 per US$).

Lonjakan likuiditas ini diproyeksikan akan meningkatkan posisi kas perusahaan sebesar 140,2%, dari yang sebelumnya berada di angka US$42,37 juta menjadi US$101,77 juta. Peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekuitas dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi para investor.

"Melalui PMHMETD III ini, perseroan memiliki ekspektasi yang tinggi kepada para pemegang saham untuk melaksanakan hak yang mereka miliki," tulis perusahaan dalam keterbukaan informasinya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagai langkah awal, rencana besar ini harus mendapatkan restu dari para pemilik perusahaan. GMFI dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, 19 November 2026, guna mendapatkan persetujuan resmi terkait rencana penerbitan saham baru tersebut. Langkah ini menjadi krusial bagi masa depan GMFI dalam memenangkan persaingan di sektor perawatan pesawat udara.