Skandal Perselingkuhan Hancurkan Kekayaan Jensen Huang

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Endang Wulansari

13 November 2026, 21:04 WIB

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Jabarpos.id – Dunia teknologi dan finansial global tengah diguncang oleh badai besar yang menimpa salah satu tokoh paling berpengaruh di industri semikonduktor. Jensen Huang, pendiri sekaligus mantan CEO Nvidia, dilaporkan mengalami kerugian harta kekayaan yang sangat fantastis dalam waktu singkat. Hanya dalam kurun waktu empat hari perdagangan di bursa saham, kekayaan bersih pria yang menjadi wajah di balik kejayaan chip AI ini merosot tajam hingga mencapai angka Rp320,64 triliun.

Kejatuhan finansial yang sangat drastis ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan dari Forbes, nilai kekayaan Huang yang sebelumnya berada di angka US$162,2 miliar, kini menyusut menjadi sekitar US$143 miliar. Penurunan ini dipicu oleh rentetan skandal pribadi yang menyeret namanya ke dalam pusaran kontroversi internasional. Masalah bermula ketika terungkapnya dugaan hubungan asmara di luar pernikahan yang melibatkan sosok yang diduga memiliki keterkaitan dengan kepentingan intelijen asing.

Skandal Perselingkuhan Hancurkan Kekayaan Jensen Huang
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Skandal ini menjadi sangat sensitif karena salah satu pihak yang disebut dalam laporan tersebut adalah Alice Huang, mantan eksekutif dari perusahaan pusat data Megaspeed yang berbasis di Singapura. Pemerintah Amerika Serikat mencurigai bahwa individu tersebut telah direkrut oleh Kementerian Keamanan Negara China untuk melakukan aktivitas pengumpulan informasi strategis. Pengakuan Huang mengenai hubungan ini kepada para karyawannya memicu reaksi keras dari dewan direksi Nvidia, yang kemudian langsung melakukan penyelidikan internal secara mendalam.

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Dampak dari gejolak ini tidak hanya menghantam kantong pribadi Huang, tetapi juga mengguncang posisi prestisiusnya di kancah global. Dalam daftar orang terkaya di dunia, peringkat Huang merosot tajam dari posisi delapan ke posisi tiga belas. Ia harus rela tersalip oleh nama-nama besar seperti Warren Buffett dari Berkshire Hathaway, Larry Ellison dari Oracle, hingga keluarga Walton yang menguasai imperium ritel.

Secara teknis di pasar saham, fluktuasi kekayaan Huang terlihat sangat ekstrem. Pada hari Senin, ia kehilangan US$7,4 miliar, yang kemudian diikuti dengan kehilangan sebesar US$8,4 miliar pada hari Selasa. Meski sempat ada sedikit perbaikan nilai pada hari Rabu berkat penguatan saham Nvidia, namun sentimen negatif kembali mendominasi pada hari Kamis. Saham Nvidia terkoreksi 4,3% dan ditutup di level US$166,19 per saham, yang secara otomatis menggerus nilai kepemilikan saham Huang sebesar 3,5% di perusahaan tersebut.

Krisis ini semakin diperparah dengan munculnya laporan baru dari The New York Times yang menyebutkan adanya dugaan hubungan intim lainnya dengan eksekutif internal Nvidia, Kimberly Powell, serta karyawan lainnya. Menghadapi tekanan hukum dan reputasi yang hancur, Huang dilaporkan telah menunjuk firma hukum ternama, Paul Weiss, untuk menangani persoalan ini. Di tengah kekacauan ini, Huang juga telah resmi mengundurkan diri dari jajaran dewan direksi serta melepaskan jabatan presiden dan CEO yang telah ia emban selama 33 tahun terakhir.

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