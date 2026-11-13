Rupiah Bangkit dari Rekor Terendah

Jabarpos.id – Mata uang Garuda akhirnya berhasil menunjukkan taringnya di penghujung pekan ini. Setelah sempat terperosok ke titik terlemah sepanjang sejarah, nilai tukar rupiah berhasil mencatatkan penguatan tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (13/11/2026). Langkah ini memberikan sedikit napas lega bagi pasar keuangan domestik yang sempat mengalami guncangan hebat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Refinitiv, rupiah menutup perdagangan di level Rp18.190 per dolar AS. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,19 persen dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yang berada di level Rp18.225 per dolar AS. Pergerakan ini terbilang cukup dinamis, mengingat volatilitas yang tinggi sejak pembukaan pasar.

Pada awal perdagangan, rupiah sebenarnya sempat mengalami tekanan dan sempat menyentuh angka Rp18.245 per dolar AS. Namun, tren pelemahan tersebut tidak bertahan lama. Rupiah perlahan mulai bangkit dan sempat menyentuh level Rp18.170 sebelum akhirnya menetap di posisi Rp18.190 saat bel penutupan berbunyi. Di sisi lain, indeks dolar AS (DXY) juga terpantau bergerak melemah tipis 0,03 persen ke level 103,141.

Sentimen global yang menjadi sorotan utama para pelaku pasar adalah rilis data inflasi produsen atau Producer Price Index (PPI) Amerika Serikat untuk periode Oktober 2026. Para analis memprediksi adanya kenaikan inflasi produsen secara tahunan menjadi 6,6 persen dari angka sebelumnya 6,3 persen pada September. Data ini sangat krusial karena akan menjadi kompas bagi kebijakan suku bunga The Fed ke depan, yang secara langsung akan menentukan arah kekuatan dolar AS di pasar global.

Sementara itu, di dalam negeri, stabilitas pasar keuangan Indonesia sempat diguncang oleh isu terkait MSCI. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa kekhawatiran mengenai potensi penurunan status Indonesia menjadi Standalone Market telah memberikan dampak nyata pada pasar surat utang. Kondisi ini sempat menekan permintaan surat utang pemerintah dan memicu lonjakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

"Pada Oktober lalu, ada tekanan di pasar keuangan, khususnya terkait MSCI yang memengaruhi status pasar saham Indonesia. Hal ini membuat kondisi pasar tidak kondusif," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Dampaknya terlihat jelas ketika imbal hasil SBN tenor 10 tahun sempat melonjak hingga 7,707% pada akhir Oktober, angka yang jauh melampaui asumsi APBN sebesar 6,9%. Meski demikian, kabar baiknya, permintaan terhadap surat utang pemerintah mulai menunjukkan tren pemulihan sejak akhir bulan lalu.

Terkait kondisi fiskal, pemerintah mengakui bahwa realisasi kurs rupiah sepanjang tahun ini memang melampaui asumsi awal. Kementerian Keuangan mencatat nilai tukar rupiah pada akhir Oktober 2026 berada di angka Rp18.154 per dolar AS, jauh lebih lemah dibandingkan asumsi APBN di level Rp16.500 per dolar AS.

Meski demikian, pemerintah tetap optimis dalam menjaga kesehatan keuangan negara. Hingga Oktober 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap PDB. Dengan pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun dan belanja sebesar Rp2.997,2 triliun, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga defisit di bawah ambang batas aman 3 persen terhadap PDB.