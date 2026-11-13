Strategi Baru Miliarder Dunia

**<strong>Jabarpos.id – </strong> Tren investasi global tengah mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Para individu dengan kekayaan luar biasa atau yang sering disebut sebagai miliarder, kini mulai meninggalkan ketergantungan pada instrumen konvensional seperti saham dan obligasi. Alih-alih terpaku pada pasar modal tradisional, mereka kini tengah berlomba-lomba mengalihkan modal besar mereka ke sektor investasi alternatif.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar yang tinggi, serta ancaman inflasi yang sulit dikendalikan menjadi pemicu utama para investor kelas kakap untuk melakukan diversifikasi. Mereka mencari perlindungan aset yang lebih tangguh di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

Data dari JPMorgan Asset Management memperkuat tren ini. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, aset investasi alternatif yang dikelola untuk nasabah kaya di wilayah Asia-Pasifik dilaporkan melonjak hingga 40 persen. Dan Watkins, CEO regional JPMorgan, mengungkapkan bahwa minat dari kelompok nasabah dengan kekayaan sangat tinggi (ultra-high-net-worth) menunjukkan peningkatan yang sangat masif.

Dominasi Aset Alternatif

Pergeseran ini bahkan telah mencapai titik di mana aset alternatif mulai mengungguli aset tradisional dalam portofolio tertentu. John Woods, Chief Investment Officer kawasan Asia di Lombard Odier, mencatat bahwa pada sejumlah single-family office, porsi investasi alternatif kini telah menyentuh angka 60 persen. Angka ini melampaui alokasi aset tradisional yang hanya berada di kisaran 41 persen.

Menurut Woods, para investor kaya saat ini tengah berburu diversifikasi dan arus pendapatan baru di luar pasar modal. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap valuasi aset yang sudah terlalu tinggi serta semakin tipisnya selisih imbal hasil kredit.

Beberapa instrumen yang menjadi primadona antara lain adalah hedge fund dan private credit. Hedge fund dipilih karena kemampuannya menghasilkan imbal hasil yang tidak terlalu bergantung pada arah pergerakan pasar saham secara umum. Sementara itu, private credit diminati karena menawarkan aliran pendapatan yang lebih pasti berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

Mengejar Peluang di Sektor Infrastruktur dan AI

Selain instrumen keuangan, sektor infrastruktur juga menjadi magnet baru bagi aliran modal dunia. Ledakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah menciptakan kebutuhan mendesak terhadap pembangunan pusat data (data center), jaringan listrik, dan konektivitas digital yang mumpuni.

Thomas Roland Guyot dari UBS menyebutkan bahwa investor kini lebih jeli membidik aset yang mendukung elektrifikasi dan ketahanan energi. Investasi di sektor ini dianggap menjanjikan karena menawarkan pertumbuhan jangka panjang dengan arus kas yang relatif dapat diprediksi, terutama pada proyek-proyek yang didukung oleh kebutuhan esensial masyarakat.

Tetap Waspada Terhadap Risiko

Meski menawarkan potensi keuntungan yang menggiurkan, investasi alternatif bukan berarti tanpa risiko. Para ahli mengingatkan bahwa instrumen ini memiliki karakteristik likuiditas yang berbeda dengan saham. Dana investor seringkali terkunci dalam jangka waktu yang lama, dan valuasi asetnya tidak selalu diperbarui secara cepat seperti di pasar publik.

Selain itu, terdapat risiko konsentrasi yang tersembunyi. Misalnya, seorang investor mungkin merasa telah terdiversifikasi karena memiliki aset di properti, infrastruktur, dan private equity, namun jika semua aset tersebut bergantung pada siklus teknologi AI yang sama, maka risiko sistemiknya tetap tinggi.

Meski demikian, tren ini tidak berarti para miliarder meninggalkan saham dan obligasi sepenuhnya. Sebagian besar pergeseran modal ini dilakukan menggunakan modal segar dan kelebihan kas, bukan dengan melakukan aksi jual besar-besaran pada aset tradisional mereka. Melansir laporan jabarpos.id, para investor kini lebih cerdik dalam menyeimbangkan antara keamanan aset lama dan potensi pertumbuhan dari instrumen baru.