Jangan Tergiur Cuan Instan Generasi Muda Waspada

Jabarpos.id – Fenomena Fear of Missing Out atau FOMO kini tidak hanya menyerang gaya hidup, tetapi juga merambah ke dunia keuangan. Banyak anak muda yang terjebak dalam arus investasi hanya karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar secara cepat. Menanggapi tren yang mengkhawatirkan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras agar generasi muda tidak gegabah dalam mengambil keputusan finansial.

Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan, Juda Agung, menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap karakteristik produk keuangan adalah harga mati sebelum seseorang memutuskan untuk menanamkan modalnya. Dalam sebuah kegiatan edukasi di Surakarta, Juda mengingatkan bahwa investasi bukanlah sekadar mengikuti tren yang sedang viral di media sosial.

"Pahami terlebih dahulu produk dan risiko yang menyertainya sebelum mulai berinvestasi. Jangan sampai Anda mengambil keputusan hanya karena ikut-ikutan tren atau sekadar silau melihat keuntungan yang didapat orang lain," tegas Juda dalam keterangan resminya.

Menurutnya, pengetahuan adalah fondasi utama dalam mengelola keuangan. Ia mengajak para pelajar untuk mulai membiasakan diri mengelola uang saku secara mandiri sejak dini. Hal ini sangat krusial sebagai bekal ketika mereka memasuki dunia perkuliahan atau dunia kerja nantinya. Salah satu kunci utama yang harus dimiliki adalah kemampuan membedakan antara kebutuhan mendesak dan keinginan sesaat.

Juda menyarankan agar generasi muda mampu mengendalikan diri dari tekanan sosial yang sering kali mendorong perilaku konsumtif. "Utamakan kebutuhan, kendalikan keinginan, dan selalu sesuaikan pengeluaran dengan kemampuan finansial yang ada. Jangan sampai keinginan sesaat justru membuat Anda kesulitan memenuhi kebutuhan pokok di akhir bulan," tambahnya.

Selain manajemen pengeluaran, OJK juga mendorong pelajar untuk mulai menyusun anggaran rutin dan menyisihkan sebagian uang untuk tabungan jangka panjang. Di tengah gempuran layanan keuangan digital seperti bank digital, platform urun dana, hingga fitur Buy Now Pay Later (BNPL), pemahaman mengenai biaya, kewajiban, dan risiko setiap layanan menjadi sangat penting agar tidak terjebak dalam utang yang tidak terkendali.

Lebih lanjut, OJK juga menyoroti ancaman kejahatan digital yang kian canggih, mulai dari investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga modus phishing dan social engineering. Pelaku kejahatan sering kali memanipulasi korban untuk menyerahkan data pribadi atau akses akun keuangan melalui tautan palsu.

Untuk membentengi diri, masyarakat diminta selalu menerapkan prinsip "2L", yaitu Legal dan Logis. Pastikan lembaga keuangan tersebut memiliki izin resmi dari otoritas terkait (Legal) dan pastikan imbal hasil yang ditawarkan masuk akal (Logis). Jika ada tawaran keuntungan yang tidak wajar, meskipun datang dari teman dekat, sebaiknya segera ditolak.

Terakhir, menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN dan kata sandi adalah langkah preventif paling dasar. Jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan, masyarakat diimbau untuk segera menghentikan transaksi, menghubungi pihak bank untuk memblokir rekening, dan melaporkan kejadian tersebut kepada OJK.