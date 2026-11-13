Dolar Tembus Rp18200 Rupiah Terpuruk

<strong>Jabarpos.id – Kondisi ekonomi nasional kembali diuji dengan fluktuasi tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Paman Sam tersebut dilaporkan berhasil menembus angka psikologis Rp18.200 per dolar AS, sebuah level yang memicu kekhawatiran di pasar keuangan domestik. Pelemahan ini terjadi tepat setelah rupiah mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah perjalanannya.

Menanggapi fenomena yang tengah menjadi sorotan publik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk tetap tenang. Menurutnya, lonjakan nilai dolar tersebut merupakan bagian dari dinamika pasar yang terjadi secara harian dan tidak serta-merta menunjukkan arah tren ekonomi jangka panjang.

Airlangga menekankan bahwa perubahan kurs adalah hal yang lumrah dalam perdagangan global. Ia berpendapat bahwa melihat pergerakan mata uang hanya dalam kurun waktu satu hari tidaklah cukup untuk mengambil kesimpulan besar mengenai stabilitas ekonomi Indonesia. "Ya kan cuma sehari. Kita lihat saja, itu kan harian berubah," ujar Airlangga saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Lebih lanjut, Airlangga memberikan perspektif berbeda mengenai dampak dari penguatan dolar AS ini. Meskipun secara umum pelemahan rupiah dianggap sebagai sentimen negatif bagi daya beli masyarakat dan biaya impor, ia mencatat adanya sisi positif bagi kelompok pelaku usaha tertentu. Ia menyoroti sektor ekspor yang justru berpeluang mendapatkan angin segar.

"Ya tentu sektor ekspor. Karena ekspor kan revenue-nya dalam dolar," tambah Airlangga. Dengan kata lain, perusahaan yang menjual produknya ke luar negeri akan menerima pendapatan dalam bentuk dolar yang nilainya jauh lebih besar saat dikonversikan ke rupiah, sehingga margin keuntungan mereka berpotensi meningkat.

Jika menilik data perdagangan terakhir, pada Kamis (12/11/2026), rupiah sempat merosot ke level Rp18.231 per dolar AS, mengalami pelemahan sebesar 0,44 persen. Posisi ini menjadi titik terlemah rupiah dalam sejarah ekonomi Indonesia. Tekanan tersebut bahkan berlanjut hingga perdagangan pagi ini, di mana rupiah sempat dibuka di level Rp18.225 per dolar AS sebelum akhirnya bergerak melemah tipis.

Namun, kabar baik muncul pada penutupan perdagangan sore hari. Rupiah menunjukkan daya lenting dengan berhasil menguat ke level Rp18.190 per dolar AS, naik sekitar 0,19 persen dari posisi penutupan sebelumnya.

Secara global, fenomena penguatan dolar AS ini tidak terjadi tanpa alasan. Para analis melihat bahwa pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter AS inilah yang memicu aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju aset-aset berbasis dolar. Melansir data dari jabarpos.id, situasi ini akan terus dipantau ketat oleh pemerintah guna menjaga stabilitas makroekonomi nasional.