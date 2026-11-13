Misteri IHSG Melaju di Tengah Rupiah Terpuruk

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Endang Wulansari

14 November 2026, 04:31 WIB

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Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia menunjukkan anomali yang cukup mencolok pada penutupan perdagangan pekan ini. Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang masih tertahan di level psikologis yang cukup mengkhawatirkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru menunjukkan taringnya dengan melesat naik secara signifikan.

Pada perdagangan Jumat (13/11/2026), bursa saham tanah air berhasil mencatatkan performa impresif. IHSG bergerak menguat lebih dari 1 persen, sebuah angka yang cukup solid untuk menutup pekan terakhir di bulan November. Pergerakan positif ini bahkan berhasil membawa indeks menembus level krusial di angka 5.300. Kenaikan ini memberikan angin segar bagi para investor yang sempat merasa pesimis terhadap stabilitas ekonomi domestik dalam beberapa waktu terakhir.

Misteri IHSG Melaju di Tengah Rupiah Terpuruk
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, di balik euforia hijau di lantai bursa, terdapat kontradiksi yang cukup tajam pada sektor moneter. Nilai tukar rupiah terpantau masih belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang berarti. Mata uang Garuda tersebut masih tertahan di kisaran Rp 18.200 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks ekonomi: pasar saham yang sedang bergairah, namun mata uang nasional yang masih berjuang melawan tekanan dolar yang kuat.

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Fenomena ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pengamat pasar modal. Secara teoritis, pelemahan rupiah yang ekstrem biasanya akan memberikan tekanan negatif terhadap pasar saham karena kekhawatiran akan meningkatnya biaya impor dan potensi inflasi. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. IHSG mampu tetap tangguh dan melaju kencang meskipun rupiah masih berada di zona merah.

Beberapa analis berpendapat bahwa kenaikan IHSG ini kemungkinan besar didorong oleh aliran modal asing yang tetap masuk ke sektor-sektor tertentu yang dianggap memiliki fundamental kuat. Selain itu, optimisme investor terhadap kinerja emiten di akhir tahun juga menjadi motor penggerak utama. Para pelaku pasar tampaknya lebih fokus pada potensi keuntungan dari pergerakan harga saham dibandingkan mencemaskan fluktuasi nilai tukar dalam jangka pendek.

Meskipun demikian, para pelaku pasar tetap diminta untuk waspada. Melemahnya rupiah di level Rp 18.200 per dolar AS bukanlah perkara sepele. Jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut tanpa adanya intervensi yang efektif atau perbaikan sentimen global, maka stabilitas IHSG bisa saja terganggu di masa mendatang.

Ke depan, fokus pasar akan tertuju pada bagaimana kebijakan moneter akan merespons situasi ini. Apakah penguatan IHSG akan berlanjut menjadi tren jangka panjang, ataukah tekanan rupiah akan menjadi batu sandungan yang akhirnya menarik kembali indeks saham ke zona merah? Para investor kini tengah menanti dengan seksama arah kebijakan ekonomi nasional untuk menavigasi portofolio mereka di tengah ketidakpastian ini.

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