IHSG Meroket Tajam di Tengah Gejolak Politik

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Endang Wulansari

14 November 2026, 04:04 WIB

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Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan Jumat sore. Setelah sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam, indeks bursa tanah air berhasil menutup sesi dengan catatan hijau yang signifikan. Hingga pukul 14.45 WIB, IHSG tercatat berada di level 5.352,26, melonjak 101,36 poin atau tumbuh sebesar 1,93%.

Bahkan, sempat terjadi lonjakan yang lebih tinggi di mana indeks menyentuh angka 5.361,94, yang berarti kenaikan mencapai 2,11% dari posisi penutupan sebelumnya. Aktivitas perdagangan hari ini juga tergolong ramai dengan volume transaksi mencapai sekitar 203,76 juta lot dan nilai transaksi menyentuh angka Rp8,58 triliun.

IHSG Meroket Tajam di Tengah Gejolak Politik
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Perjalanan IHSG hari ini tidaklah mulus sejak awal. Saat pembukaan sesi I, indeks hanya menguat tipis di level 5.265,67. Sempat terjadi tekanan jual yang membuat indeks merosot ke level terendah harian di 5.215,15. Namun, momentum berbalik dengan cepat. IHSG melakukan rebound kuat dan berhasil menembus level 5.330 sebelum pukul 10.00 WIB, lalu terus menguat secara bertahap hingga sesi kedua berakhir.

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Berdasarkan data dari Refinitiv, penguatan ini didorong oleh performa gemilang sektor properti yang melesat 3,2%. Sektor energi dan material dasar juga turut menyumbang tenaga dengan kenaikan masing-masing sebesar 3,09% dan 3,06%. Beberapa saham yang menjadi motor penggerak utama antara lain BRMS, BRPT, BUMI, TPIA, dan TLKM. Di sisi lain, tekanan datang dari saham-saham seperti SMMA, KLBF, UNVR, ICBP, dan INCO.

Di balik angka-angka hijau tersebut, pasar sebenarnya tengah mencermati dinamika politik domestik yang cukup panas. Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi sorotan utama setelah surat pengunduran dirinya diterima oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Langkah ini memicu ketidakpastian mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden definitif dalam 60 hari ke depan. Investor kini menunggu hasil rapat gabungan MPR untuk melihat bagaimana kesinambungan kebijakan pemerintah ke depan.

Selain faktor domestik, sentimen global turut mewarnai pergerakan pasar. Dari Jepang, kenaikan inflasi produsen yang mencapai 7,1% menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kebijakan Bank of Japan. Sementara itu, dari Amerika Serikat, data klaim pengangguran yang meningkat menjadi bahan pertimbangan pasar terkait arah kebijakan The Fed.

Kondisi ekonomi global lainnya yang patut diwaspadai adalah rilis data penyaluran kredit China dan pertumbuhan ekonomi Zona Euro. Di dalam negeri sendiri, pemerintah tengah menggodok reformasi pasar modal melalui tiga agenda utama: peningkatan valuasi emiten (valuing up), percepatan penegakan aturan (enforcement), serta penguatan edukasi investor guna meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap bursa Indonesia. Melansir laporan jabarpos.id, stabilitas politik dan kepastian regulasi akan menjadi kunci utama apakah reli IHSG ini dapat berlanjut di sesi mendatang.

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