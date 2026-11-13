Sukuk Global Indonesia Diburu Investor Barat

Jabarpos.id – Kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia kembali menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari antusiasme luar biasa para investor global dalam menyambut penerbitan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan sebutan sukuk global. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kredibilitas instrumen keuangan syariah milik pemerintah Indonesia semakin diakui di kancah mancanegara.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa saat pemerintah membuka penawaran sukuk global pada awal November 2026 lalu, permintaan yang datang melonjak tajam. Investor global tercatat memesan hingga mencapai angka fantastis sebesar US$ 8,9 miliar. Angka ini menunjukkan betapa besarnya minat pasar terhadap surat utang berbasis syariah yang diterbitkan dalam denominasi dolar Amerika Serikat tersebut.

"Permintaan sebesar US$ 8,9 miliar ini adalah bukti nyata bahwa investor internasional memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kredibilitas surat berharga negara Indonesia, khususnya dalam bentuk dolar," ujar Suahasil saat memberikan keterangan di kantornya, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).

Meskipun permintaan yang masuk sangat melimpah, pemerintah memutuskan untuk hanya menyerap dana sebesar US$ 3 miliar atau jika dikonversikan ke rupiah setara dengan Rp 54,65 triliun (asumsi kurs Rp 18.216 per dolar AS). Dengan jumlah penyerapan tersebut, transaksi ini mencatatkan tingkat oversubscription atau kelebihan permintaan hingga 2,9 kali lipat dari target yang ditetapkan.

Menariknya, komposisi pembeli sukuk global ini didominasi oleh investor dari wilayah Barat. Berdasarkan data pemerintah, investor asal Eropa memegang porsi terbesar yakni mencapai 31 persen. Disusul oleh investor dari Amerika Utara yang menyumbang sebesar 27 persen. Hal ini mengonfirmasi bahwa instrumen syariah Indonesia tidak hanya diminati oleh negara-negara Muslim, tetapi juga telah merambah pasar keuangan arus utama di Eropa dan Amerika.

Selain wilayah Barat, minat dari kawasan lain juga tidak kalah besar. Investor dari Timur Tengah dan Afrika menyumbang porsi 17 persen, diikuti oleh wilayah Asia lainnya sebesar 16 persen, dan Asia Timur sebesar 9 persen.

Penerbitan sukuk global kali ini terbagi ke dalam tiga skema tenor yang berbeda. Pertama, seri tenor 3 tahun senilai US$ 0,5 miliar dengan imbal hasil 5,45 persen. Kedua, seri tenor 5 tahun senilai US$ 1,0 miliar dengan imbal hasil 5,85 persen. Terakhir, seri tenor 10 tahun senilai US$ 1,5 miliar dengan imbal hasil 6,25 persen.

Transaksi ini merupakan kali keenam bagi pemerintah Indonesia dalam mengakses pasar keuangan internasional sepanjang tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah sukses melakukan lima kali penerbitan instrumen dalam berbagai mata uang seperti USD, EUR, CNH, JPY, dan CNY melalui format konvensional. Keberhasilan sukuk syariah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam pasar keuangan syariah global.