Bunga Utang RI Tembus Rp 494 Triliun

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Endang Wulansari

14 November 2026, 06:31 WIB

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Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia mencatatkan realisasi pembayaran bunga utang yang sangat fantastis hingga periode Oktober 2026. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, total dana yang telah dialokasikan untuk membayar bunga utang tersebut mencapai angka Rp 494 triliun. Angka yang sangat besar ini menjadi sorotan publik terkait bagaimana pengelolaan kewajiban negara terhadap para kreditur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, memberikan penjelasan mendalam mengenai rincian pengeluaran tersebut. Dalam keterangannya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar dari dana bunga tersebut justru mengalir kembali ke dalam negeri. Hal ini menjadi poin penting yang menunjukkan bahwa beban bunga utang tidak sepenuhnya lari ke luar negeri.

Bunga Utang RI Tembus Rp 494 Triliun
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Suminto merinci bahwa dari total Rp 494 triliun yang dibayarkan, mayoritas sebesar Rp 458,4 triliun dialokasikan untuk para pemegang obligasi atau bond holder di dalam negeri. Sebaliknya, porsi pembayaran bunga untuk investor asing tercatat jauh lebih kecil, yakni hanya sebesar Rp 35,6 triliun. Perbedaan angka yang sangat mencolok ini memberikan gambaran mengenai struktur kepemilikan utang pemerintah saat ini.

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Fenomena ini dinilai membawa dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Suminto menjelaskan bahwa aliran dana bunga yang besar ke pasar domestik akan memperkuat likuiditas di sektor keuangan Indonesia. Dengan banyaknya dana yang kembali ke tangan investor lokal, uang tersebut diharapkan dapat memutar roda ekonomi lebih cepat.

"Artinya, belanja bunga di dalam negeri akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi," ujar Suminto. Ia menambahkan bahwa manfaat ini dirasakan langsung oleh berbagai lapisan investor, mulai dari investor individu hingga lembaga keuangan besar di tanah air. Dengan demikian, pembayaran bunga ini secara tidak langsung menjadi stimulus bagi perekonomian domestik.

Jika menilik lebih jauh ke struktur utang pemerintah, hingga akhir kuartal III-2026, posisi total utang negara berada di angka Rp 10.326,93 triliun. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), rasio utang tersebut setara dengan 40,40%. Angka ini menunjukkan posisi fiskal pemerintah yang masih dalam koridor pengelolaan yang terukur.

Dari total beban utang tersebut, mayoritas instrumen yang digunakan adalah Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai mencapai Rp 8.962,4 triliun. Sementara itu, sisanya berupa pinjaman dengan nilai sebesar Rp 1.364,53 triliun. Dominasi SBN ini jugalah yang menjelaskan mengapa pembayaran bunga utang lebih banyak dinikmati oleh pemegang obligasi domestik, sebagaimana dilaporkan oleh jabarpos.id.

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