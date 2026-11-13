Strategi Baru BMAS Suntik Likuiditas Jumbo

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Endang Wulansari

14 November 2026, 00:33 WIB

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Jabarpos.id – PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk. (BMAS) baru saja mengumumkan langkah strategis besar dalam memperkuat struktur permodalannya. Emiten perbankan yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Maspion ini resmi menerima suntikan dana segar berupa pinjaman bilateral dari perusahaan induknya, Kasikornbank Public Company Limited (KBank), yang berbasis di Thailand.

Nilai pinjaman yang mengalir ke kas perusahaan tergolong fantastis, yakni mencapai US$341 juta atau jika dikonversikan ke dalam mata uang domestik setara dengan Rp6,21 triliun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh fondasi keuangan perusahaan di tengah dinamika pasar perbankan nasional.

Strategi Baru BMAS Suntik Likuiditas Jumbo
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan keterangan resmi dalam keterbukaan informasi, fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu atau tenor hingga dua tahun terhitung sejak tanggal penarikan dana. Terkait biaya pinjaman, Bank Kasikorn menggunakan skema bunga Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ditambah dengan margin tertentu yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku saat ini.

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Dari total limit fasilitas yang disediakan oleh KBank, manajemen mengungkapkan bahwa sebesar US$235 juta telah memiliki underlying atau dasar perjanjian yang kuat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Lantas, untuk apa dana triliunan rupiah tersebut digunakan? Pihak manajemen menjelaskan bahwa transaksi pinjaman bilateral ini bertujuan utama untuk mendukung likuiditas tenor jangka panjang. Dengan ketersediaan dana yang melimpah, BMAS memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menunjang penyaluran kredit kepada para nasabah, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan aset perseroan.

Proses penarikan dana ini dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas arus kas. Tercatat, pada 21 Agustus 2026, perusahaan telah melakukan penarikan tahap pertama sebesar US$55 juta. Perjalanan penarikan berlanjut dengan penggunaan mata uang CNH sebesar 201 juta (setara US$30 juta) yang efektif pada 20 Oktober 2026, disusul penarikan dalam dolar AS sebesar US$155 juta pada hari berikutnya.

Memasuki bulan November 2026, intensitas penarikan terus berlanjut. Pada 9 November, perusahaan menarik CNH 120,9 juta atau setara US$18 juta. Tak berhenti di situ, pada 12 November, BMAS kembali menarik dana sebesar US$25 juta dan US$55 juta. Hingga saat ini, total penarikan yang telah terealisasi telah mencapai angka US$338 juta.

Sebagai informasi, KBank merupakan pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) dari BMAS melalui anak perusahaannya, Kasikorn Vision Financial Company Pte. Ltd. (KVF). Kepemilikan KBank di BMAS tercatat mencapai 86,03%, atau mencakup 89,48% dari total kepemilikan grup Kasikorn.

Direktur Utama Bank Kasikorn, Kasemsri Charoensiddhi, menegaskan bahwa seluruh rangkaian transaksi ini telah mematuhi regulasi yang berlaku. "Transaksi yang dijalankan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana yang diatur dalam POJK 42/2020 mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan," pungkasnya sebagaimana dikutip dari jabarpos.id.

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