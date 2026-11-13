IHSG Melaju Kencang di Tengah Gejolak Politik

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Endang Wulansari

14 November 2026, 02:04 WIB

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Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Indeks berhasil menutup perdagangan di zona hijau dengan lonjakan signifikan sebesar 1,78 persen, mendarat di level 5.344,41. Kenaikan ini memberikan angin segar bagi para investor di tengah dinamika politik domestik yang sedang memanas.

Sejak pembukaan pasar, IHSG sudah menunjukkan tren positif dengan memulai perdagangan di level 5.265,67. Meski sempat bergerak fluktuatif di rentang 5.290 hingga 5.320 pada sesi pertama, momentum penguatan kembali meledak saat memasuki sesi kedua. IHSG bahkan sempat menyentuh titik tertinggi harian di level 5.361,94 sebelum akhirnya terkoreksi tipis menjelang penutupan. Secara keseluruhan, volume transaksi tercatat cukup masif mencapai 273,12 juta lot dengan nilai transaksi menyentuh angka Rp11,46 triliun.

IHSG Melaju Kencang di Tengah Gejolak Politik
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sektor jasa pendidikan (academic & educational services) menjadi primadona dengan kenaikan paling tajam mencapai 4,82 persen. Selain itu, sektor energi, real estate, dan material dasar juga turut menyumbang penguatan. Beberapa saham yang menjadi motor penggerak indeks antara lain BRMS, BBRI, BUMI, BRPT, dan TLKM. Namun, kenaikan ini sempat tertahan oleh tekanan dari saham-saham seperti AMMN, ICBP, KLBF, INCO, dan UNVR.

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Di balik euforia pasar, perhatian investor kini tertuju pada situasi politik nasional. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden telah memicu perhatian serius di parlemen. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mencari pengganti definitif. Pasar kini tengah menunggu hasil rapat gabungan pimpinan fraksi dan DPD guna memastikan kepastian stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan kebijakan ekonomi ke depan.

Selain isu domestik, sentimen global juga turut mewarnai pergerakan pasar. Dari Jepang, data menunjukkan adanya tekanan inflasi produsen yang melonjak ke angka 7,1 persen secara tahunan, yang berpotensi memengaruhi kebijakan Bank of Japan. Sementara itu, dari Amerika Serikat, kenaikan angka klaim pengangguran awal menjadi 200.000 menjadi sinyal yang perlu dicermati terkait ketahanan pasar tenaga kerja AS dan arah kebijakan The Fed.

Kondisi ekonomi global lainnya yang patut diwaspadai adalah rilis data penyaluran kredit di China serta estimasi pertumbuhan ekonomi Zona Euro yang diperkirakan melambat secara kuartalan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, tengah menyiapkan langkah reformasi pasar modal. Program "valuing up", penegakan aturan yang lebih tegas, serta edukasi investor menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat valuasi emiten di masa mendatang.

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