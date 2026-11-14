Strategi Cerdas Bank Mega Syariah Kuasai Pasar

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Endang Wulansari

14 November 2026, 08:04 WIB

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Jabarpos.id – PT Bank Mega Syariah menunjukkan performa yang sangat impresif dalam mengelola aset nasabahnya. Hingga akhir Oktober 2026, total dana kelolaan atau assets under management (AUM) untuk layanan wealth management milik bank syariah ini berhasil menembus angka Rp167 miliar. Pencapaian ini menandai pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni melonjak hingga 52% secara tahunan (year-on-year) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Lonjakan pertumbuhan ini tidak terlepas dari keberhasilan bank dalam mendiversifikasi produk investasi yang ditawarkan kepada nasabah. Berdasarkan data yang dihimpun, kontribusi terbesar dalam total dana kelolaan tersebut berasal dari produk reksa dana yang menyumbang porsi sebesar 81,60%. Sementara itu, produk asuransi melalui layanan bancassurance memberikan kontribusi sebesar 18,40%.

Strategi Cerdas Bank Mega Syariah Kuasai Pasar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sejalan dengan pertumbuhan aset tersebut, pendapatan berbasis komisi atau fee-based income (FBI) dari sektor wealth management juga mengalami kenaikan sebesar 1,65% secara tahunan. Dalam hal distribusi pendapatan, produk reksa dana masih menjadi primadona dengan menyumbang 68,75% dari total FBI, sedangkan layanan bancassurance menyumbang 31,25%.

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Jika menilik segmentasi nasabah, produk reksa dana saat ini telah menjangkau berbagai lapisan, mulai dari nasabah general banking (56,28%), nasabah priority banking (40,95%), hingga nasabah institusi (2,76%). Menariknya, jenis reksa dana pendapatan tetap menjadi produk yang paling banyak diburu oleh masyarakat, dengan porsi mencapai 49,87% dari total dana reksa dana yang ada.

Di sisi lain, sektor proteksi juga menunjukkan tren positif. Jumlah polis asuransi aktif melalui layanan bancassurance tercatat telah melampaui 1.000 polis. Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) menjadi jenis produk yang paling diminati oleh nasabah, dengan persentase mencapai 64,54% dari total polis aktif.

Menanggapi tren positif ini, Bank Mega Syariah tidak ingin berpuas diri. Perusahaan berencana untuk memperluas jangkauan produk investasi dengan menjalin kerja sama baru dengan berbagai manajer investasi terkemuka di Indonesia. Saat ini, bank telah menjalin kemitraan strategis dengan Manulife Aset Manajemen Indonesia, Danareksa Investment Management Indonesia, serta Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Digitalisasi juga menjadi fokus utama dalam pengembangan bisnis ke depan. Benadicto Alvonzo Ferary, selaku Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan pengembangan fitur reksa dana syariah pada aplikasi M-Syariah. Fitur ini ditargetkan sudah dapat dinikmati oleh nasabah pada tahun 2027 mendatang.

"Kami tengah menyiapkan perluasan kemitraan dengan manajer investasi dan perusahaan asuransi guna menambah pilihan produk investasi serta proteksi bagi nasabah. Bersamaan dengan itu, pengembangan fitur reksa dana syariah pada aplikasi M-Syariah ditargetkan tersedia pada 2027," ujar Benadicto dalam keterangannya.

Langkah digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah akses nasabah terhadap berbagai produk investasi berbasis syariah secara lebih praktis. Selain itu, Bank Mega Syariah juga akan memperkuat pemasaran produk wealth management melalui layanan MegaFirst Syariah. Melalui layanan priority banking ini, nasabah premium akan mendapatkan kemudahan akses terhadap produk simpanan, investasi, hingga proteksi yang dirancang khusus sesuai kebutuhan pengelolaan keuangan pribadi mereka.

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