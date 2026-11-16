Skandal Laporan Keuangan ASLI Terbongkar

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Endang Wulansari

16 November 2026, 08:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali diguncang oleh kabar miring terkait integritas laporan keuangan sebuah emiten. PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) kini tengah berada di bawah sorotan tajam setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membongkar sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah hasil pemeriksaan mendalam menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan aset perusahaan yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh otoritas pengawas keuangan, PT Asri Karya Lestari Tbk terbukti melakukan kesalahan fatal terkait keandalan nilai aset dalam laporan keuangan mereka. Temuan ini bukan sekadar kesalahan administratif biasa, melainkan menyangkut nilai material yang informasinya tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak didukung oleh dokumen yang valid. Pelanggaran ini ditemukan dalam rentetan laporan keuangan perusahaan, mulai dari Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2024, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024, hingga LKTT 2025.

Skandal Laporan Keuangan ASLI Terbongkar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Akibat temuan tersebut, OJK tidak main-main dalam menjatuhkan hukuman. Perseroan dijatuhi sanksi administratif berupa denda yang sangat besar. OJK menetapkan dua kali denda masing-masing senilai Rp1,35 miliar kepada perusahaan. Jika ditotal, PT Asri Karya Lestari Tbk harus merogoh kocek hingga Rp2,7 miliar untuk melunasi denda atas ketidakakuratan data aset tersebut.

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Namun, sanksi ini tidak berhenti pada level korporasi saja. OJK juga menarik garis tanggung jawab hingga ke jajaran manajemen tertinggi yang menjabat pada periode laporan keuangan bermasalah tersebut. Tiga nama direksi, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, kini harus menanggung beban denda secara tanggung renteng. Ketiganya dijatuhi denda sebesar Rp645 juta karena dinilai gagal memastikan bahwa pengakuan aset material dalam laporan perusahaan telah sesuai dengan fakta dan dokumen pendukung yang sah.

Skandal ini juga menyeret pihak ketiga yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga transparansi, yakni auditor eksternal. Akuntan Publik Arief Prima, yang bertugas mengaudit laporan keuangan tahunan 2024 milik ASLI, turut dijatuhi sanksi denda sebesar Rp107,5 juta. Kegagalan auditor ini disebabkan oleh banyaknya pelanggaran terhadap standar audit yang berlaku.

Beberapa poin krusial yang menjadi catatan OJK terhadap auditor tersebut meliputi lemahnya prosedur analitis, perencanaan audit yang tidak matang, hingga kegagalan dalam pengumpulan bukti audit yang memadai. Selain itu, auditor dinilai lalai dalam melakukan dokumentasi serta gagal mengomunikasikan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal perusahaan kepada pihak terkait.

Rangkaian sanksi berat ini menjadi peringatan keras bagi seluruh emiten di pasar modal Indonesia. Kasus ASLI membuktikan bahwa transparansi dan akurasi laporan keuangan adalah harga mati. Kegagalan dalam menyajikan data yang jujur tidak hanya akan merugikan investor, tetapi juga akan menyeret seluruh elemen yang terlibat, mulai dari manajemen perusahaan hingga profesi auditor, ke dalam pusaran sanksi hukum yang berat.

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