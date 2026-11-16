Misteri Aliran Dana Asing di Bursa Efek

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Endang Wulansari

16 November 2026, 08:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan geliat yang luar biasa signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data perdagangan yang dihimpun pada periode 9 hingga 13 November 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan lonjakan aktivitas yang sangat masif di hampir seluruh indikator utamanya. Fenomena ini memberikan sinyal positif sekaligus teka-teki bagi para pelaku pasar mengenai arah pergerakan indeks ke depan.

Salah satu lonjakan yang paling mencolok terlihat pada rata-rata nilai transaksi harian. Nilai transaksi tersebut meroket tajam sebesar 114,64 persen, mencapai angka Rp23,698 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang hanya berada di level Rp11,04 triliun. Lonjakan nilai transaksi ini menjadi motor utama yang mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak ke zona hijau.

Misteri Aliran Dana Asing di Bursa Efek
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

IHSG berhasil ditutup pada level 5.344,406, sebuah kenaikan yang cukup impresif sebesar 5,82 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 5.050,429. Penguatan indeks ini secara otomatis mendongkrak kapitalisasi pasar BEI sebesar 3,47 persen, sehingga kini menyentuh angka Rp9.047 triliun. Selain nilai transaksi, frekuensi transaksi harian juga mengalami kenaikan tipis sebesar 3,85 persen menjadi 1,34 juta kali transaksi, sementara volume transaksi harian naik 3,00 persen menjadi 32,23 miliar saham.

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Namun, di balik euforia penguatan indeks dan nilai transaksi yang membengkak, terdapat dinamika menarik dari sisi investor asing. Mengutip data dari Stockbit, investor asing sebenarnya mencatatkan aksi beli bersih (net buy) di pasar reguler selama pekan tersebut. Total pembelian asing mencapai Rp16,75 triliun, sementara nilai penjualan mereka berada di angka Rp16,20 triliun. Hal ini menghasilkan akumulasi pembelian bersih sebesar Rp546,06 miliar dalam sepekan.

Meski secara kumulatif asing melakukan pembelian bersih di pekan tersebut, terdapat anomali yang menarik perhatian para trader. Di tengah derasnya aliran dana masuk, terdapat sejumlah saham yang justru menjadi target utama aksi jual oleh investor asing. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun modal asing masuk ke pasar domestik, mereka melakukan rotasi sektor atau melakukan aksi ambil untung (profit taking) pada emiten-emiten tertentu.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam fase yang sangat aktif. Investor asing tetap memegang peran krusial dalam menggerakkan likuiditas pasar, meskipun mereka tetap selektif dalam memilih saham mana yang layak dipertahankan atau dilepas. Para pelaku pasar kini tengah memantau apakah tren penguatan ini akan berlanjut atau justru akan mengalami konsolidasi setelah lonjakan transaksi yang begitu besar.

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