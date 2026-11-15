Nasib Pasar Modal RI di Mata FTSE Russell

Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah lembaga penyedia indeks global, FTSE Russell, merilis hasil evaluasi terbarunya. Dalam pengumuman tersebut, terdapat kabar yang bercampur antara tantangan dan stabilitas bagi ekosistem investasi di tanah air. Meskipun sejumlah emiten harus rela keluar dari jajaran indeks global, status klasifikasi pasar modal Indonesia secara keseluruhan tetap terjaga.

FTSE Russell memutuskan untuk tetap mempertahankan posisi Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market atau pasar berkembang sekunder. Kabar baiknya, Indonesia juga tidak dimasukkan ke dalam daftar pemantauan (Watch List) dalam evaluasi klasifikasi negara yang baru saja diumumkan. Keputusan ini memberikan sinyal positif bahwa kepercayaan internasional terhadap fundamental pasar modal Indonesia masih cukup solid.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, memberikan respons terkait keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak bursa sangat menghormati independensi serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penyedia indeks global seperti FTSE Russell. Jeffrey menyatakan bahwa BEI akan terus berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan demi kemajuan pasar.

"Kami di BEI akan konsisten terus melakukan reformasi untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi, dan pengawasan yang lebih efektif," tegas Jeffrey dalam keterangannya.

Dalam laporannya, FTSE Russell mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh otoritas pasar modal Indonesia untuk memperkuat transparansi. Lembaga tersebut menyambut baik perkembangan positif yang terjadi dan mempertimbangkan masukan dari para pelaku pasar serta komite penasihat eksternal. Namun, FTSE Russell menilai masih diperlukan waktu tambahan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan baru dalam meningkatkan transparansi data pemegang saham serta penguatan pengawasan regulasi.

Meski status negara tetap aman, kabar kurang menyenangkan datang bagi 14 emiten Indonesia. Dalam tinjauan kuartalan Desember 2026, FTSE Russell memutuskan untuk mencoret 14 saham tersebut dari daftar indeks mereka. Perubahan ini mencakup berbagai skala kapitalisasi pasar, mulai dari perusahaan raksasa hingga perusahaan mikro.

Di kategori Large Cap atau kapitalisasi pasar besar, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi salah satu nama yang keluar dari indeks. Sementara di kelompok Mid Cap, terdapat dua emiten infrastruktur telekomunikasi, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), yang juga harus keluar.

Pada kategori Small Cap, FTSE Russell mencoret PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM). Adapun dampak paling signifikan dirasakan oleh kelompok Micro Cap, di mana sebanyak sembilan emiten dikeluarkan dari indeks, termasuk PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA), PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), hingga PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC).

Perubahan komposisi indeks ini dijadwalkan mulai berlaku pada Senin, 21 Desember 2026. Perlu dicatat bahwa hasil tinjauan ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami revisi hingga penutupan perdagangan pada 4 Desember 2026, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai keputusan final pada 7 Desember 2026 mendatang. Laporan ini dikutip dari jabarpos.id.