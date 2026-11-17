Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mengubah wajah perusahaan pelat merah secara total. Melalui sinergi antara Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebuah misi ambisius telah dicanangkan: mencetak 100 perusahaan BUMN berkelas dunia pada tahun 2030 mendatang.

Rencana transformasi masif ini menjadi topik hangat dalam pertemuan strategis mengenai pembaruan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 PT Danantara Asset Management (DAM). Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi VI DPR RI di Wisma Danantara, Jakarta, guna memastikan visi besar ini mendapatkan dukungan penuh dari legislatif.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan tidak akan sekadar menyentuh permukaan. Transformasi ini dirancang secara menyeluruh dan komprehensif, mencakup berbagai aspek fundamental perusahaan.

"Kami ingin transformasi ini benar-benar menyeluruh. Fokusnya bukan hanya pada perbaikan angka-angka atau kinerja finansial semata, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis di masa depan. Kami akan memperbaiki seluruh pilar perusahaan, mulai dari aspek finansial hingga kualitas sumber daya manusia (SDM)," ungkap Dony dalam keterangannya.

Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) transformasi yang terbagi dalam beberapa fase tahunan yang sistematis. Strategi ini dirancang agar setiap tahapan memiliki fondasi yang kuat sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Pada tahun 2026, fokus utama akan diarahkan pada proses restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan. Langkah ini dianggap krusial sebagai fondasi awal untuk memperbaiki struktur bisnis dan memperkuat kinerja operasional perusahaan pelat merah agar lebih efisien.

Memasuki tahun 2027, agenda akan bergeser pada penguatan aspek internal, yakni pengembangan kualitas SDM dan penanaman budaya perusahaan (corporate culture) yang kuat. Pemerintah menyadari bahwa teknologi dan modal besar tidak akan berarti tanpa manusia-manusia unggul di belakangnya.

Selanjutnya, pada tahun 2028, pemerintah akan mendorong akselerasi inovasi dan penguatan teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar BUMN mampu bersaing di era digital yang serba cepat. Setelah fondasi bisnis, manusia, dan teknologi kuat, pada tahun 2029 pemerintah akan fokus pada penciptaan nilai perusahaan (value creation).

Salah satu strategi kunci dalam tahap penciptaan nilai ini adalah mendorong sejumlah BUMN potensial untuk melantai di bursa saham melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Dengan melantai di bursa, diharapkan perusahaan memiliki akses modal yang lebih luas dan transparansi yang lebih tinggi.

Seluruh rangkaian proses ini diharapkan memuncak pada tahun 2030, di mana 100 BUMN diproyeksikan telah bertransformasi menjadi pemain global yang kompetitif. Dony menambahkan bahwa keberhasilan misi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kemandirian industri nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.

Melalui koordinasi erat antara BP BUMN, Danantara, dan DPR RI, pemerintah optimis bahwa restrukturisasi yang dimulai saat ini akan menjadi titik balik kejayaan ekonomi Indonesia di kancah internasional.