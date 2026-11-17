Jabarpos.id – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah asuransi. Upaya untuk memberikan rasa aman terhadap dana yang telah disetorkan kepada perusahaan asuransi kini memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi telah memperkuat sinergi untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2028 mendatang.

Langkah konkret ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai pertukaran data, informasi, dan dokumen antara kedua lembaga otoritas tersebut. Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi operasional yang sangat krusial untuk memastikan integrasi data berjalan mulus demi mendukung keberhasilan program penjaminan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Menurutnya, penguatan perlindungan terhadap pemegang polis adalah prioritas utama guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.

"Penandatanganan Juklak ini adalah langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis. Kami berharap melalui program ini, perlindungan terhadap pemegang polis semakin kokoh dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," ujar Ogi dalam keterangan resminya.

Program Penjaminan Polis ini dirancang sebagai jaring pengaman bagi pemegang polis, tertanggung, maupun peserta asuransi apabila di kemudian hari perusahaan asuransi tempat mereka bernaung mengalami kegagalan atau masalah finansial. Dengan adanya LPS sebagai penjamin, risiko kehilangan dana akibat kegagalan perusahaan asuransi dapat diminimalisir secara signifikan.

Ogi menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi data dan ketepatan kepesertaan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, mekanisme pertukaran data antara OJK dan LPS akan dilakukan secara dua arah. LPS akan menggunakan data pengawasan dari OJK untuk menilai kelayakan kepesertaan perusahaan asuransi dan memantau risiko yang ada. Di sisi lain, OJK akan memanfaatkan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan tingkat kepatuhan perusahaan peserta program.

Cakupan pertukaran data ini sangat luas, mulai dari tahap pendaftaran kepesertaan, pemantauan status pengawasan, proses penyehatan perusahaan, hingga tahap resolusi jika terjadi pencabutan izin usaha atau likuidasi. Meski demikian, OJK dan LPS berkomitmen untuk menggunakan sarana pertukaran data yang efisien agar tidak menambah beban pelaporan bagi pelaku industri asuransi.

Mengingat data yang dipertukarkan bersifat sangat sensitif, OJK mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. Selain itu, OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar manfaat dari Program Penjaminan Polis ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan konsumen.