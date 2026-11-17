Jabarpos.id – Emiten sektor teknologi, PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS), tengah mengambil langkah drastis untuk menyelamatkan kondisi finansial perusahaan. Akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA), perusahaan terpaksa melepas aset berharga berupa tanah dan bangunan melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan.

Langkah ini diambil setelah perseroan mengalami kendala dalam melunasi fasilitas kredit investasi yang telah berjalan. Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), aset yang menjadi objek lelang tersebut merupakan agunan atas pinjaman yang dimiliki RUNS. Dalam proses ini, BCA Kantor Wilayah II Semarang bertindak sebagai pihak penjual, sementara pelaksanaan lelang akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

Objek yang akan dilelang merupakan aset strategis berupa sebidang tanah seluas 2.029 meter persegi lengkap dengan bangunan yang berdiri di atasnya. Lokasi aset tersebut berada di kawasan Kelurahan Condongcatur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat lokasinya yang cukup premium, nilai limit lelang yang ditetapkan mencapai angka Rp17,76 miliar. Bagi para peminat lelang, uang jaminan sebesar Rp4,44 miliar wajib disetorkan paling lambat pada 18 November 2026, dengan batas akhir penawaran pada 19 November 2026.

Manajemen RUNS menjelaskan bahwa jika proses lelang ini berhasil, seluruh hasil penjualannya akan langsung dialokasikan untuk melunasi total pinjaman sebesar Rp10,23 miliar kepada BCA. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya akan terbebas dari utang pokok, tetapi juga lepas dari beban bunga pinjaman yang selama ini menggerus laba. Selain itu, sisa dana dari hasil lelang diharapkan dapat memperkuat posisi kas dan modal kerja perusahaan.

Secara proyeksi keuangan, langkah berani ini diperkirakan akan membawa dampak positif bagi struktur neraca perusahaan. RUNS memprediksi kas dan setara kas mereka akan melonjak menjadi Rp7,98 miliar. Lebih jauh lagi, modal kerja neto diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan sebesar 19,28 kali menjadi Rp8,87 miliar. Rasio liabilitas terhadap ekuitas juga diperkirakan akan membaik, turun dari 0,51 kali menjadi 0,35 kali.

Tak hanya soal utang, efisiensi menjadi fokus utama RUNS ke depan. Perusahaan berencana melakukan penghematan biaya operasional dengan cara merampingkan portofolio produk, dari yang semula memiliki delapan produk menjadi hanya empat produk unggulan. Selain itu, perusahaan akan melakukan evaluasi ketat terhadap struktur sumber daya manusia (SDM) serta belanja pemasaran guna memastikan setiap pengeluaran berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Dengan penghapusan beban bunga sebesar 7,12% per tahun, RUNS diperkirakan dapat menghemat biaya sekitar Rp728,47 juta setiap tahunnya.