Jabarpos.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah bersiap melakukan transformasi besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Melalui platform terbaru yang diberi nama Financial Reporting Single Window (FRSW), pemerintah berupaya menyederhanakan dan mengintegrasikan proses pelaporan keuangan bagi perusahaan publik atau emiten. Langkah ambisius ini telah memasuki tahap krusial dengan melibatkan ribuan perusahaan dalam uji coba sistem secara masif.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1.052 emiten telah berpartisipasi dalam tahap piloting atau uji coba platform FRSW. Program ini dirancang untuk menjadi solusi tunggal dalam pelaporan keuangan, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi di sektor pasar modal. Pemerintah menargetkan sistem ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap kepada seluruh emiten pada tahun 2027 mendatang.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian uji coba ini dilakukan dengan sangat teliti. Proses piloting dilakukan dalam dua gelombang besar pada bulan November 2026. Gelombang pertama dimulai pada 3 November 2026 dengan melibatkan 500 emiten, kemudian disusul gelombang kedua pada 11 November 2026 yang melibatkan 552 emiten.

"Total sebanyak 1.052 emiten sudah kita libatkan dalam proses piloting sistem tersebut," ujar Herman dalam konferensi APBN Kita yang dilansir pada Selasa (17/11/2026).

Herman menambahkan bahwa secara keseluruhan, hasil dari uji coba tersebut menunjukkan tren positif. Proses teknis berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Meski demikian, pihak Kemenkeu tidak ingin gegabah. Mereka akan melakukan serangkaian pengujian lanjutan untuk memastikan sistem benar-benar matang dan stabil sebelum benar-benar diberlakukan secara resmi pada tahun 2027.

Implementasi FRSW ini nantinya akan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Untuk meminimalisir hambatan di lapangan, Kemenkeu juga telah gencar melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait. Sosialisasi telah dilakukan sejak Juni 2026 kepada para profesional di bidang keuangan, hingga September 2026 yang menyasar langsung para emiten dan perusahaan publik.

Ada tiga parameter utama yang menjadi tolok ukur kesiapan implementasi FRSW. Pertama, alur pelaporan dalam proses bisnis harus mampu berjalan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, kualitas data yang dikirimkan melalui platform harus terjamin akurasinya, konsisten, dan memenuhi kebutuhan data otoritas. Ketiga, sistem internal yang dimiliki oleh masing-masing emiten harus memiliki kompatibilitas untuk terhubung secara mulus dengan platform FRSW.

Melalui integrasi ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih data atau kesulitan teknis dalam penyampaian laporan keuangan. Herman pun mengharapkan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh pelaku pasar agar transisi menuju sistem baru ini dapat berjalan mulus sesuai jadwal yang telah direncanakan.