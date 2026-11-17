Jabarpos.id – Dunia perbankan dan keuangan tanah air tengah diselimuti awan mendung. Kabar duka datang dari sosok tokoh berpengalaman di industri finansial, Kuswiyoto, yang dikabarkan telah berpulang ke Rahmatullah pada Selasa (17/11/2026). Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar korporasi yang pernah ia pimpin dan rekan-rekan sejawat di sektor jasa keuangan.

Pihak manajemen PT Pegadaian (Persero) secara resmi menyampaikan kabar duka ini melalui kanal media sosial Instagram resmi mereka. Melalui unggahan tersebut, manajemen menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sosok yang pernah menahkodai perusahaan tersebut. Kuswiyoto tercatat pernah mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) untuk periode masa jabatan 2019 hingga 2022.

Sosok Kuswiyoto dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam mengelola institusi keuangan besar di Indonesia. Selain kiprahnya di Pegadaian, namanya juga sangat lekat dengan dunia perbankan nasional. Ia pernah dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Komisaris Utama di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), sebuah posisi yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap integritas dan kompetensinya.

Menilik perjalanan kariernya, Kuswiyoto merupakan alumni senior dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Sebelum memimpin Pegadaian, ia telah membangun fondasi karier yang sangat kuat di BRI. Pengalamannya di "Bank Rakyat" tersebut mencakup berbagai posisi krusial, mulai dari Direktur Consumer Banking hingga menjabat sebagai Direktur Corporate Banking BRI sejak tahun 2015.

Dedikasinya di BRI juga terlihat dari berbagai posisi kepemimpinan wilayah yang pernah ia pegang. Ia pernah dipercaya menjadi Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta 1, kemudian bertugas sebagai Pemimpin Wilayah Makassar, hingga menjabat sebagai Kepala Divisi Agribisnis di Kantor Pusat BRI pada periode 2012-2014. Pengalaman lapangan dan manajerial yang luas inilah yang membentuk profilnya sebagai pemimpin yang tangguh.

Di balik kesuksesan kariernya, Kuswiyoto memiliki latar belakang pendidikan yang sangat solid. Ia merupakan lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Airlangga, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Kecintaannya pada dunia bisnis membawanya terbang ke Amerika Serikat untuk menempuh studi lanjut, hingga berhasil meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dengan spesialisasi Finance dari University of Washington.

Kombinasi antara pendidikan kelas dunia dan pengalaman praktis selama puluhan tahun di berbagai lini perbankan menjadikan Kuswiyoto sebagai salah satu tokoh yang sangat dihormati di industri keuangan. Kepergiannya tentu menjadi kehilangan besar bagi kemajuan sektor jasa keuangan di Indonesia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi masa sulit ini.