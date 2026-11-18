Jabarpos.id – Keputusan mengejutkan datang dari Bank Indonesia (BI) yang secara resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi level 6 persen. Langkah ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada Rabu (18/11/2026). Kebijakan ini segera memicu berbagai reaksi dan analisis mendalam dari para pakar ekonomi serta pelaku industri perbankan nasional.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Aviliani, memberikan pandangannya terkait kebijakan moneter terbaru ini. Menurutnya, kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah yang sangat terukur. Hal ini dilakukan terutama untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah serta memitigasi berbagai tekanan eksternal yang muncul akibat dinamika pasar keuangan global yang tidak menentu.

Aviliani menekankan bahwa menjaga stabilitas makroekonomi adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan pasar. Selain itu, stabilitas ini sangat krusial bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga kesehatan industri perbankan di tanah air.

Melihat kondisi saat ini, fundamental perbankan Indonesia sebenarnya masih tergolong sangat kokoh. Data menunjukkan bahwa hingga September 2026, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,26% secara tahunan dengan total Rp9.245 triliun. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh positif sebesar 8,22% mencapai angka Rp10.492 triliun. Kualitas aset perbankan pun dinilai masih sangat terjaga, di mana rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada di level 2,07% dan NPL net hanya sebesar 0,82%.

Dari sisi permodalan, industri perbankan memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) yang kuat di angka 24,30%. Likuiditas juga masih dalam kondisi aman, terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap DPK yang berada di angka 24,1%, melampaui ambang batas minimal 10%. Meski demikian, Aviliani mengingatkan agar perbankan tetap waspada terhadap pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan DPK.

"Kenaikan BI Rate ini berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Hal ini tentu akan memicu penyesuaian pada suku bunga simpanan maupun suku bunga kredit," jelas Aviliani. Ia menambahkan bahwa dampak kebijakan ini tidak akan seragam di setiap bank, karena setiap institusi memiliki struktur pendanaan dan profil risiko yang berbeda-beda.

Senada dengan hal tersebut, Lani Darmawan selaku Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk., mengungkapkan bahwa kenaikan BI Rate ke level 6 persen akan meningkatkan intensitas persaingan antar bank dalam memperebutkan likuiditas atau dana masyarakat. "Dengan kenaikan ini, dipastikan cost of fund akan tetap tinggi dan persaingan perebutan likuiditas akan semakin ketat," ungkap Lani. Meski demikian, ia memastikan kondisi likuiditas di CIMB Niaga saat ini masih dalam kondisi sehat dengan rasio LDR di kisaran 88%-89%.

Sementara itu, dari sudut pandang manajemen risiko profitabilitas, Henky Suryaputra selaku Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis PT Bank Sahabat Sampoena, menyoroti potensi tekanan pada Net Interest Margin (NIM). Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan suku bunga oleh BI akan memaksa bank untuk meninjau kembali suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah. "Hal ini tentu akan memberikan dampak langsung terhadap NIM bank," pungkas Henky.