Jabarpos.id – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan memicu berbagai spekulasi mengenai dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun, otoritas moneter menegaskan bahwa kenaikan ini tidak akan secara otomatis menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi di tengah dinamika global.

Dalam rapat dewan gubernur terbaru, BI memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps), sehingga kini berada di level 6,00%. Keputusan ini menandai perubahan setelah selama lima bulan berturut-turut suku bunga ditahan pada level 5,75%. Meski angka ini terlihat lebih tinggi, Bank Indonesia meyakini bahwa mesin pertumbuhan ekonomi tetap akan berjalan dengan stabil.

Deputi Gubernur Senior BI, Aida S. Budiman, memberikan penegasan bahwa kenaikan suku bunga tersebut tidak akan langsung mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, BI telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi, salah satunya melalui penyediaan insentif makroprudensial yang masif. Strategi ini bertujuan untuk memastikan likuiditas di dalam sistem perekonomian tetap terjaga dan mengalir ke sektor-sektor produktif.

Salah satu instrumen utama yang disiapkan adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Mulai 1 Desember 2026, BI akan mengoptimalkan dukungan melalui financing channel dengan nilai tertinggi mencapai 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan ini difokuskan untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Selain itu, BI juga memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) dengan nilai hingga 2% dari DPK. Langkah ini diambil untuk mendorong redistribusi likuiditas dan memperkuat fungsi intermediasi perbankan. Dampak dari kebijakan insentif ini mulai terlihat pada pertumbuhan kredit yang mencapai 13,2%, ditambah dengan adanya undisbursed loan atau kredit yang belum tersalurkan yang nilainya masih cukup besar, yakni mencapai Rp 2.526 triliun.

Secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif. Pada kuartal III 2026, ekonomi tumbuh sebesar 5,47% (yoy), meningkat dari kuartal sebelumnya yang berada di angka 5,29% (yoy). Pertumbuhan ini didorong kuat oleh konsumsi domestik dan aktivitas investasi. BI memprediksi bahwa pada kuartal IV 2026, ekonomi akan tetap tangguh berkat stimulus fiskal pemerintah yang mampu menjaga daya beli masyarakat.

Sektor manufaktur juga memberikan sinyal optimisme dengan kenaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026. Untuk menjaga momentum ini, BI menekankan pentingnya mendorong kinerja ekspor, terutama nonmigas, guna memanfaatkan kenaikan harga komoditas di pasar global. Secara keseluruhan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 akan tetap berada dalam rentang 4,9% hingga 5,7%.