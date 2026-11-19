Jabarpos.id – Dinamika pasar keuangan yang penuh ketidakpastian belakangan ini mulai memberikan dampak nyata terhadap strategi pengelolaan dana masa depan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya tren penurunan yang cukup signifikan pada penempatan investasi dana pensiun (dapen) sukarela, khususnya pada instrumen saham. Fenomena ini menjadi sorotan tajam mengingat saham merupakan salah satu instrumen yang diharapkan mampu memberikan imbal hasil tinggi dalam jangka panjang.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh regulator, nilai investasi dana pensiun sukarela pada sektor saham mengalami penyusutan. Hingga periode September 2026, total nilai investasi pada instrumen ini tercatat berada di angka Rp17,48 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 6,40 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Penurunan ini mencerminkan sikap hati-hati para pengelola dana dalam menghadapi volatilitas pasar yang sedang terjadi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memberikan penjelasan terkait kondisi ini. Menurutnya, meskipun regulasi saat ini telah memberikan ruang yang sangat luas bagi pengelola dana pensiun untuk berekspansi di pasar modal, namun kondisi pasar yang fluktuatif memaksa mereka untuk lebih waspada.

Ogi menjelaskan bahwa pengelola dana pensiun memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyesuaian strategi investasi. Langkah ini sering kali dilakukan melalui mekanisme rebalancing portofolio. Strategi ini dianggap perlu sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko agar dana yang dikelola tetap aman di tengah guncangan pasar keuangan.

"Dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan dan tingkat volatilitas yang terjadi, dana pensiun dapat melakukan penyesuaian atau rebalancing portofolio sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko," ungkap Ogi dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).

Namun, Ogi juga memberikan catatan penting bahwa proses penyesuaian portofolio ini tidak boleh dilakukan secara gegabah. Pengelola dana pensiun memikul tanggung jawab besar karena mereka harus menyeimbangkan antara mengejar keuntungan (return) yang optimal dengan kewajiban utama mereka, yaitu memastikan ketersediaan dana untuk membayar manfaat pensiun kepada para peserta di masa mendatang.

OJK menekankan bahwa setiap keputusan investasi, terutama pada instrumen berisiko tinggi seperti saham, wajib didasarkan pada analisis mendalam dan kajian yang komprehensif. Beberapa aspek krusial yang harus menjadi pertimbangan utama meliputi kebutuhan likuiditas serta prinsip kesesuaian antara aset dan liabilitas (asset-liability matching).

Dengan kata lain, pengelola dana tidak boleh hanya terpaku pada pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Fokus utama harus tetap pada keberlanjutan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka panjang kepada peserta. Melalui pendekatan yang terukur, diharapkan dana pensiun tetap dapat tumbuh secara sehat meskipun kondisi ekonomi global maupun domestik sedang mengalami tantangan.