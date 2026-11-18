Jabarpos.id – Langkah transformatif tengah diambil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam upaya memperkuat struktur organisasinya. Melalui proses demutualisasi, BEI kini membuka pintu lebar-lekan bagi pihak luar untuk menjadi pemegang saham baru. Menariknya, kepemilikan saham di bursa tidak lagi hanya terbatas pada perusahaan sekuritas yang menyandang status Anggota Bursa (AB).

Kebijakan ini menandai berakhirnya era di mana kepemilikan saham dan keanggotaan perdagangan bersifat satu paket atau bundled. Dalam sistem lama, sebuah perusahaan sekuritas yang ingin menjadi anggota bursa secara otomatis juga harus menjadi pemegang saham bursa. Namun, dengan adanya demutualisasi, aturan tersebut kini telah berubah total.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menjelaskan bahwa demutualisasi bertujuan untuk memisahkan dua entitas yang selama ini menyatu: keanggotaan sebagai pelaku perdagangan dan kepemilikan saham di bursa. Dengan pemisahan ini, perusahaan yang ingin mendaftar sebagai anggota bursa tidak lagi memiliki kewajiban untuk memiliki saham di BEI. Sebaliknya, pihak luar yang ingin berinvestasi sebagai pemegang saham juga tidak harus memiliki status sebagai anggota bursa.

"Nanti jika ada perusahaan yang ingin menjadi anggota bursa, mereka bisa mendaftar tanpa harus menjadi pemegang saham. Karena sekarang dua hal tersebut sudah terpisah, antara pemegang saham dan anggota bursa," ungkap Irvan dalam keterangannya.

Langkah besar ini telah mendapatkan lampu hijau melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (28/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pemegang saham secara resmi menyetujui perubahan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan. Perubahan ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa perubahan AD/ART ini akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Transformasi ini menjadi fondasi hukum yang sangat krusial bagi masa depan pasar modal Indonesia. Secara teknis, demutualisasi mengubah wajah bursa menjadi sebuah perseroan dengan struktur kepemilikan yang lebih profesional dan independen dari fungsi perdagangan.

Dalam model lama yang bersifat mutual, bursa dimiliki oleh para anggotanya sendiri, yaitu perusahaan efek yang merupakan pengguna jasa bursa. Namun, pasca-demutualisasi, struktur kepemilikan saham akan diatur secara lebih transparan melalui tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup struktur kepemilikan, wewenang organ perseroan, hingga manajemen risiko yang lebih matang.

Selain fokus pada perubahan struktur, dalam kesempatan yang sama, para pemegang saham juga telah menyepakati penggunaan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan auditan per Juni 2026. Hal ini juga mencakup pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk tahun buku 2027, yang menunjukkan bahwa BEI tengah bersiap menyongsong fase baru dalam pertumbuhan bisnisnya di masa depan.