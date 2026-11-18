Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia dikejutkan dengan kabar pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) milik PT Paramitra Alfa Sekuritas. Langkah ini memicu berbagai pertanyaan di kalangan pelaku pasar mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Namun, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait alasan di balik berakhirnya status perusahaan tersebut sebagai anggota bursa.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, mengungkapkan bahwa keputusan ini bukanlah sebuah paksaan atau sanksi dari otoritas bursa. Sebaliknya, penghentian status keanggotaan ini merupakan inisiatif dari pihak Paramitra Alfa Sekuritas itu sendiri. Perusahaan tersebut secara sukarela memutuskan untuk tidak lagi menjalankan peran sebagai broker dealer di pasar modal.

"Paramitra lebih kepada bahwa mereka tidak akan lagi menjadi broker dealer. Jadi mereka mengembalikan izin anggota bursanya, jadi kita cabut Paramitra," ungkap Irvan saat memberikan keterangan di Gedung BEI, Jakarta.

Melalui pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa perusahaan sedang melakukan perubahan strategi bisnis atau melakukan transisi dalam model operasionalnya. Dengan mengembalikan izin tersebut, Paramitra secara resmi melepaskan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada status sebagai anggota bursa.

Meski status keanggotaannya sebagai anggota bursa dicabut, Irvan menegaskan bahwa hal ini tidak serta-merta membuat Paramitra kehilangan haknya sebagai pemegang saham di BEI. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mendasar dalam struktur organisasi bursa setelah era demutualisasi.

Dalam sistem yang berlaku saat ini, status sebagai anggota bursa dan status sebagai pemegang saham adalah dua entitas yang sudah terpisah. Sebelum adanya kebijakan demutualisasi, kedua status tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, pasca-demutualisasi, sebuah perusahaan dapat memilih untuk tetap menjadi pemegang saham di BEI tanpa harus memiliki izin sebagai anggota bursa yang bertugas melakukan transaksi perdagangan.

"Setelah demutualisasi kita bagi dua. Jadi nanti kalau misalnya ada perusahaan yang mau menjadi anggota bursa bisa jadi anggota bursa, mendaftar sebagai anggota bursa, tapi tidak menjadi pemegang saham," tambah Irvan menjelaskan mekanisme tersebut.

Berdasarkan pengumuman resmi nomor Peng-00082/BEI.ANG/11-2026, pencabutan izin ini telah berlaku efektif sejak tanggal 17 November 2026. Paramitra Alfa Sekuritas sendiri merupakan pemain lama yang telah berdiri sejak tahun 1990, menjadikannya salah satu anggota awal di Bursa Efek Jakarta. Selama puluhan tahun, perusahaan ini fokus pada manajemen aset, obligasi, dan ekuitas.

Kepemilikan saham perusahaan ini sendiri tercatat didominasi oleh PT Grahamas Galih Perkasa dengan persentase mencapai 99,99996%, sementara sisanya dimiliki oleh Nyoo Hwie Hwan Petrus. Dengan berakhirnya status keanggotaan ini, fokus bisnis perusahaan diprediksi akan mengalami pergeseran signifikan di masa mendatang.