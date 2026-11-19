Jabarpos.id – Dinamika ekonomi nasional tengah berada dalam sorotan tajam menyusul langkah berani Bank Indonesia (BI) dalam merespons gejolak pasar global. Dalam sebuah forum ekonomi bergengsi bertajuk Financial Forum 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis (19/11/2026), terungkap alasan fundamental di balik keputusan otoritas moneter untuk menaikkan suku bunga acuan hingga menyentuh level 6 persen.

Acara yang mengusung tema "2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Capaian, Transformasi, dan Arah Indonesia" ini menjadi panggung diskusi krusial bagi para pemangku kepentingan. Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah, regulator, hingga para pelaku sektor keuangan untuk membedah arah kebijakan fiskal dan moneter di tengah transformasi ekonomi yang tengah berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam paparannya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang diuji oleh berbagai tekanan eksternal yang tidak terduga. Menurutnya, peran Bank Indonesia menjadi sangat vital dalam menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan roda pertumbuhan ekonomi tetap bergerak maju meski dihantam badai ketidakpastian global.

Destry mengungkapkan bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi yang santai. Dunia internasional tengah didera ketidakpastian yang sangat tinggi, mulai dari kebijakan tarif dagang Amerika Serikat yang agresif hingga eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin memanas, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik di kawasan tersebut menciptakan efek domino yang langsung berdampak pada sentimen pasar keuangan global.

"Kita menghadapi tantangan yang kompleks. Ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan global telah menciptakan volatilitas yang tinggi, yang pada akhirnya menekan nilai tukar Rupiah kita," ujar Destry dalam forum tersebut.

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah inilah yang menjadi alasan utama mengapa Bank Indonesia mengambil langkah defensif melalui kebijakan moneter yang ketat. Melemahnya Rupiah terhadap mata uang asing menjadi ancaman serius bagi stabilitas harga di dalam negeri. Jika tidak segera dimitigasi, pelemahan ini dapat memicu lonjakan inflasi yang akan membebani daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai langkah konkret untuk memperkuat stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate hingga mencapai angka 6 persen. Kebijakan ini diambil sebagai instrumen untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global serta memberikan bantalan terhadap tekanan depresiasi mata uang.

Meskipun kenaikan suku bunga sering kali dianggap sebagai tantangan bagi sektor kredit dan dunia usaha, BI menegaskan bahwa langkah ini adalah "obat pahit" yang harus diambil demi menjaga kesehatan ekonomi jangka panjang. Melalui Financial Forum 2026 ini, diharapkan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI dapat menciptakan fondasi ekonomi yang tangguh dalam menghadapi dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo.