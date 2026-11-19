Jabarpos.id – Pertemuan hangat antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sorotan utama dalam gelaran KTT APEC 2026 di Shenzhen, China. Di tengah padatnya agenda pertemuan para pemimpin dunia, kedua tokoh kuat ini menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan empat mata yang berlangsung cukup intens namun tetap terlihat santai.

Melalui unggahan video singkat di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Kamis malam (19/11/2026), terlihat suasana akrab saat kedua pemimpin negara tersebut duduk bersama dalam satu meja. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni diplomatik biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang mempertegas posisi Indonesia di kancah internasional.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diskusi privat tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam. Fokus utama dari pembicaraan tersebut adalah meninjau kembali perkembangan hubungan bilateral serta memperkuat kerja sama ekonomi yang telah terjalin erat antara Rusia dan Indonesia selama ini. Suasana yang tampak cair menunjukkan adanya kedekatan personal yang mendukung kelancaran negosiasi antarnegara.

Momentum penting lainnya terjadi saat Presiden Vladimir Putin tampil di panggung KTT APEC CEO Summit. Di hadapan para pemimpin dari lebih dari 21 negara anggota APEC serta tamu undangan, Putin secara terbuka memberikan apresiasi terhadap potensi besar Indonesia. Ia bahkan memberikan bocoran mengenai rencana besar yang akan segera diwujudkan oleh kedua negara.

"Tahun depan, Rusia akan memiliki perjanjian dengan salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia, yaitu Indonesia," ujar Putin dengan nada optimis dalam pidatonya. Pernyataan ini langsung memicu perhatian luas dari para pelaku ekonomi global yang hadir di lokasi.

Pihak Sekretariat Kabinet memberikan tanggapan positif atas pernyataan tegas dari pemimpin Rusia tersebut. Menurut mereka, pengakuan Putin merupakan bukti nyata bahwa posisi strategis Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam peta ekonomi global. Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai pemain regional, melainkan sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia yang memiliki daya tarik investasi luar biasa.

Kerja sama yang direncanakan untuk tahun depan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya komitmen dari Rusia, Indonesia berpeluang memperluas jejaring perdagangan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui kemitraan strategis dengan negara-negara besar.

Pertemuan di Shenzhen ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus aktif menjalankan diplomasi ekonomi yang proaktif. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga sembari memperluas pengaruh Indonesia dalam tatanan ekonomi dunia yang kian dinamis.